Ascolti tv del 21 marzo, il Grande Fratello agli sgoccioli e la Nazionale su Rai 1

Su Rai 1 la prima serata di ieri 21 marzo era dedicata alla amichevole Italia-Venezuela. Mentre su Canale 5 si giocava la semifinale del Grande Fratello con Alfonso Signorini al timone, come sempre.

Siamo arrivati ormai agli sgoccioli del reality più lungo della storia della tv italiana. Parliamo ovviamente del Grande Fratello di Signorini. Nella puntata, la penultima, andata in onda su Canale 5 il 21 marzo sono stati decretati il quarto e il quinto finalista sugli undici inquilini rimasti in Casa.

Su Rai 3 gli ospiti di Geppi Cucciari a Splendida Cornice sono stati Paola Turci, Valeria Solarino, Massimo De Lorenzo, il giornalista Sigfrido Ranucci, la vincitrice di Masterchef Eleonora Riso, Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, lo scrittore e critico letterario Paolo Di Paolo, lo psicologo e giornalista Massimo Cirri.

Su Italia 1 la sesta puntata de Le Iene presentano – Inside ha come titolo Perché Rosa e Olindo possono essere assolti. Si tratta della inchiesta che Antonino Monteleone e Francesco Priano hanno interamente dedicato a alla strage di Erba, l’omicidio multiplo commesso nella cittadina in provincia di Como l’11 dicembre del 2006.

Il 16 aprile 2024 la difesa di Rosa Bazzi e Olindo Romano prenderà la parola per discutere della revisione del processo che vede i due coniugi condannati all’ergastolo per la strage di Erba. Monteleone torna a parlare, grazie a nuove evidenze mai emerse fino a oggi, del caso che è stato definito come la più atroce impresa criminale nella storia della Repubblica, consumato in poco più di quindici minuti ma durato ben diciassette anni, fuori e dentro le aule di giustizia. Una vicenda fatta da dettagli che, se guardati da una differente angolazione, potrebbero mutarne il senso fino a restituire una nuova verità.

Prima serata, ascolti tv del 22 marzo

Su Rai 1 l’amichevole di calcio Italia-Venezuela ha incollato al televisore .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello è seguito da .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 La Mafia Uccide Solo d’Estate è la scelta di .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa a .000 spettatori con uno share del % (presentazione a .000 e il %). Su Rai3 Splendida Cornice raduna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Piazzapulita è seguito da.000 spettatori e il %. Su Tv8 Un Amore a Cinque Stelle ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Only Fun – Comico Show diverte .000 spettatori con il %

Access Prime Time, dati del 22 marzo

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene spettatori (); Affari Tuoi interessa a spettatori pari al %; Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge spettatori con uno share del %. Su Rai 2 Tg2 Post interessa spettatori con il % mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene spettatori (); Un posto al sole piace a spettatori ().

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a spettatori con il %, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato .000 spettatori con il % di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare spettatori (). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie spettatori con il . Su Tv8 100% Italia intrattiene spettatori con il .

Il preserale, dati del 22 marzo

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al %, mentre L’Eredità ha conquistato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto .000 spettatori (%), mentre Avanti un Altro! ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera si assesta su (), Castle raccoglie spettatori con il Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge spettatori con il . Blob segna spettatori con il % e Caro Marziano raggiunge spettatori con il %.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge spettatori con il , C.S.I. Miami si porta sugli spettatori (). Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a spettatori (). Su La7 Padre Brown è visto da spettatori (). Su Tv8 Celebrity Chef ottiene spettatori con il . Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di spettatori con il

Per un problema tecnico i dati di ascolto tv del 21 marzo non sono ancora disponibili