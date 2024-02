Ascolti tv del 3 febbraio: l’ultima puntata di Tali e Quali contro C’è Posta per Te

Scontro tra titani sabato sera: Maria De Filippi con "C'è Posta per Te" sfida in direttissima Carlo Conti con la finale di "Tali e Quali"

Fonte: Getty Images Carlo Conti e Maria De Filippi

Sabato 3 febbraio va in onda su Rai 1 l’ultima attesissima puntata di Tali e Quali. Il talent di Carlo Conti riserva sempre sorprese per gli appassionati, e anche questa volta non è stata da meno, dichiarando vincitore la finta Adele, in realtà Francesca La Colla. Canale 5 invece trasmette il programma di Maria De Filippi che più riesce ad arrivare dritto al cuore degli italiani: C’è Posta per Te.

Rai 3 trasmette Quinta dimensione. Rete 4 punta sulla simpatia irresistibile di Bud Spencer mandando in onda il cult Bomber. Su Italia 1, perfetto per i più piccoli, Spirit – Il ribelle.

Prima serata, ascolti tv 3 febbraio: C’è Posta per Te stravince

Sabato 3 febbraio 2024, su Rai1 l’ultima puntata di Tali e Quali ha conquistato 2.987.000 spettatori pari al 18.5%. Su Canale5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 4.649.000 spettatori con uno share del 31%. Su Rai2 F.B.I. è la scelta di 814.000 spettatori (4.3%) mentre F.B.I. International segna 699.000 spettatori (4%). Su Italia1 la prima tv di Spirit – Il ribelle ha radunato 587.000 spettatori pari al 3.2%. Su Rai3 Quinta Dimensione – Il futuro è già qui coinvolge 430.000 spettatori e il 2.7%. Su Rete4 Bomber totalizza un a.m. di 500.000 spettatori (2.9%). Su La7 In Altre Parole ha registrato 1.142.000 spettatori con il 6.2%. Su Tv8 4 Ristoranti sigla 423.000 spettatori (2.2%) mentre 4 Hotel raccoglie 264.000 spettatori (1.6%). Sul Nove la prima puntata de La vera storia della Uno Bianca cattura l’attenzione di 350.000 spettatori con il 2.1%. Sul 20 Kickboxer: Retaliation arriva a 270.000 spettatori (1.5%). Su Rai4 Black and Blue – La legge dei più forti si porta a 382.000 spettatori (2.1%). Su Iris Out of Time ha raggiunto 339.000 spettatori (1.9%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica raccoglie 338.000 spettatori (1.9%). Su TopCrime Poirot interessa 426.000 spettatori (2.3%).

Access Prime Time, ascolti tv 3 febbraio 2024

Su Rai1 il debutto di Prima Festival registra 4.301.000 spettatori pari al 23% mentre Affari Tuoi gioca con 5.359.000 telespettatori pari al 27.9%. Su Canale5 Striscia la Notizia registra 3.361.000 spettatori con il 17.6%. Su Rai2 TG2 Post segna 521.000 spettatori (2.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine incolla davanti al video 1.244.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chesarà… interessa 773.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha radunato 637.000 individui all’ascolto (3.4%) nella prima parte e 665.000 individui all’ascolto (3.5%) nella seconda parte. Su Tv8 4 Ristoranti segna 545.000 spettatori (3%) nell’episodio dalle 19:54 alle 21:09. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ottiene un a.m. di 296.000 spettatori (1.6%).

Preserala

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto di .000 spettatori pari al % mentre L’Eredità Weekend ha registrato .000 spettatori pari al %. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha intrattenuto .000 spettatori (%) mentre Avanti un Altro! Story ha convinto .000 spettatori (%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (.000 – %), la sessione preliminare di Acrobatic Routine di Nuoto Artistico ai World Aquatics appassiona .000 spettatori (%) e Squadra Speciale Cobra 11 raduna .000 spettatori (%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ottiene .000 spettatori (%) e C.S.I. Miami raggiunge .000 spettatori (%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa .000 spettatori pari al % mentre Blob segna .000 spettatori pari al %. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa .000 spettatori (%). Su Tv8 4 Hotel appassiona .000 spettatori con il %. Sul Nove Little Big Italy totalizza .000 spettatori medi (share del %).

In aggiornamento