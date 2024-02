Tali e quali, il vincitore dell’edizione 2024

Fonte: IPA Carlo Conti

Lo show televisivo Tali e Quali ha allietato il pubblico televisivo di Rai Uno per quattro diverse puntate, andate in onda nel sabato sera di Rai Uno. L’ultimo episodio dello show televisivo ha occupato la prima serata del 3 febbraio 2024 e ha decretato il vincitore assoluto dell’edizione. A condurre il programma televisivo, come sempre, Carlo Conti, mentre i giudizi sugli artisti in gara sono stati emessi dalla giuria composta da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello, Loretta Goggi e un sosia che impersonava Beppe Grillo.

A trionfare nella gara dell’ultima puntata è stata Francesca La Colla che impersonava Adele. La cantante, poi, ha dovuto sfidare gli altri artisti che si sono classificati al primo posto nelle precedenti puntate per decretare il vincitore assoluto di tutta l’edizione.

Tali e quali, chi ha vinto l’edizione 2024?

Nel corso di ogni puntata di Tali e quali è stato decretato un vincitore. Nella prima puntata a trionfare è stata Clelia Cicero che impersonava Edith Piaf. Il secondo episodio, invece, è stato vinto da Max Pezzali, con la romanticissima canzone Come mai. A cantare al posto del famoso cantante italiano, il veneto Andrea Cecconi. Nel terzo episodio, invece, il primo posto in classifica è stato assegnato a Enea Platania che ha ricordato il compianto Mango, emozionando Loretta Goggi. Al gruppo dei vincitori si è aggiunta, infine, la vincitrice della puntata del 3 febbraio 2024, Francesca La Colla, nei panni di Adele.

Tutti e cinque i trionfatori dei diversi episodi dello show televisivo si sono sfidati a suon di musica nella puntata finale di Tali e quali. Ma a vincere su tutti è stata proprio la vincitrice dell’ultima puntata che ha interpretato Adele, cantando la canzone Rolling in the deep.

Francesca La Colla, alias Adele, le opinioni dei giurati

Francesca La Colla è stata una dei sette protagonisti della puntata del 3 febbraio 2024 di Tali e quali. Gli artisti in gara hanno cantato davanti alla giuria, imitando dei cantanti noti. Per l’occasione si sono sfidati Adele, Marcella Bella, Zucchero, Lucio Dalla, Elvis Presley, Britney Spears e i Rockets. A trionfare nella gara la prima di tutti, interpretata proprio da Francesca La Colla, che, in seguito, è diventata proprio la vincitrice di tutta l’edizione 2024 dello show televisivo.

Già alla sua prima esibizione, i quattro giudici avevano espresso dei commenti molto positivi nei confronti della sosia di Adele. Il fake Beppe Grillo aveva visto una somiglianza tra l’artista in gara e la cantante internazionale così forte da parlare di una copia stampata con la tecnologia 3D. Loretta Goggi, invece, aveva esaltato le sue doti canore, affermando che Francesca La Colla aveva le stesse doti vocali dell’artista. Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello si erano congratulati con la ragazza, aprendosi, poi, ad alcune battute sulle abitudini del cantante, che sarebbero le stesse della vera Adele.

Perfettamente credibili anche gli altri tre finalisti della stagione 2023/2024 di Tali e Quali, premiati ognuno in una diversa puntata dello show televisivo. Tutti e quattro i finalisti si sono esibiti nuovamente in puntata, cantando i pezzi che li hanno portati al trionfo.