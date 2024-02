Fonte: IPA Carlo Conti

Dopo il successo di Tale e Quale Show, andato in onda nella prima parte della stagione televisiva 2023/2024, adesso, Carlo Conti ha portato a termine un nuovo progetto. Si è conclusa il 3 febbraio 2024, infatti, l’ultima edizione di Tali e Quali, un format che s’ispira alla versione vip ma presenta ai telespettatori degli emeriti sconosciuti, pronti a imitare i big della musica italiana e internazionale. A giudicarli tre giudizi d’eccezione: Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Ad affiancare i giudici vip, anche un sosia diverso a ogni puntata. Per l’episodio del 3 febbraio 2024, al bancone della giuria si è seduto un fake Beppe Grillo.

Cristiano Malgioglio, poliglotta: 10

Cristiano Malgioglio è veramente al centro degli episodio di Tali e Quali, visto che intrattiene i telespettatori con le sue battute, i suoi look e i suoi giudizi sempre irriverenti. Nella puntata del 3 febbraio 2024 dello show televisivo, ancora più di sempre, il cantante è apparso particolarmente illuminato e ha intrattenuto il pubblico con delle uscite divertenti. Cristiano Malgioglio, inoltre, ha dimostrato tutta la sua conoscenza delle lingue straniere, esprimendo i suoi giudizi in diverse lingue. L’artista ha raccontato in spagnolo d’essere stato chiamato a partecipare alla versione spagnola del programma televisivo: “Mi cara es mi cara, tu cara me suena. Mi hanno chiamato in Spagna e forse andrò a fare il programma a Madrid”.

In seguito il comico ha anche salutato Adele in inglese, dicendo solo: “Hi” e ha donato un “Ich liebe dich” a Lucio Dalla. Giorgio Panariello ha commentato le doti linguistiche del compagno di giuria in modo dissacrante: “Io già non capisco quando parli in italiano”. Anche il look del paroliere era davvero stupefacente. Cristiano Malgioglio ha indossato, infatti, un copricapo con sopra una tavolozza da pittore. Il cantante ha commentato la sua scelta, spiegando d’esseri ispirato a Frida Kahlo: “Più Kahlo che Frida”.

Adele o Francesca La Colla, formidabile: 9

Tra le prime artiste a esibirsi sul palco di Tali e Quali, nel corso della puntata del 3 febbraio 2024, Francesca La Colla da Roma ma di origini siciliane. La cantante vive nella capitale da 8 anni e ha preso l’amore per la musica dal padre. Nello studio dello show televisivo, Francesca Colla ha eseguito la hit Rolling into the deep di Adele. La ragazza è risultata davvero credibile e molto simile all’originale sia nella voce che nelle fattezze fisiche, ricevendo i complimenti della giuria. Sulla performance della cantante è nata una diatriba linguistica, con Loretta Goggi che ha fatto lo spelling di come, secondo lei, si pronuncia il nome della famosa cantante: “Hudale”. Il fake Beppe Grillo ha affermato che Francesca La Colla era così simile ad Adele da sembrare che fosse: “Fatta con la stampante 3D”.

Giorgio Panariello, in battuta: 8

Oltre a Cristiano Malgioglio, anche Giorgio Panariello ha dimostrato di essere particolarmente pronto a lanciare battute nella puntata del 3 febbraio 2024 di Tali e Quali. L’attore ha commentato con ironia, soprattutto, i racconti di Cristiano Malgioglio. A esempio, quando il cantante ha svelato di essere stato vicino di casa della zia di Adele, il comico ha risposto che aveva poco tempo perché doveva presenziare a una: “Riunione di condominio con la zia di Stevie Wonder”. Quando, invece, Cristiano Malgioglio ha raccontato che sia lui che Adele collezionano extension per capelli, Giorgio Panariello ha replicato: “Il silenzio degli innocenti”.

I “meno peggio” meglio del solito: 6

Nell’ultima puntata del programma televisivo anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, sono sembrati particolarmente in forma nella loro sfida I meno peggio. Dopo diverse performance discutibili, infatti, la coppia comica dello show televisivo ha interpretato in modo soddisfacente due successi di Renato Zero: Triangolo e Mi vendo. Malgrado le tutine aderenti, denominate da Carlo Conti: “Tutone”.