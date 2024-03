Fonte: Ufficio Stampa Red Communications Rudy Zerbi e Alessandra Celentano

La prima puntata del Serale di Amici 23 ha dimostrato una cosa: squadra che vince non si cambia. E Maria De Filippi ha avuto ragione, sia con i tre giudici – su tutti Cristiano Malgioglio, insostituibile – che con i Prof. che hanno inaugurato la nuova stagione di immancabili scontri. In questo Alessandra Celentano è una vera maestra, coinvolta ancora una volta nel guanto di sfida tra Prof. del collega Rudy Zerbi: i due in versione Barbie e Ken hanno regalato un momento di grande ilarità in questo sabato sera. Ma non è tutto qui.

Cristiano Malgioglio inimitabile, voto: 10

Cristiano Malgioglio è un comico naturale. Con la sua spontaneità e le battute di cui spesso neanche si rende conto – inevitabile chiedersi se ci sia o ci faccia – è stato una delle attrazioni principali di questa prima puntata del Serale di Amici. Non ha risparmiato qualche frecciatina a Giuseppe Giofrè, insieme a lui e Michele Bravi di nuovo giudice di questa edizione, come i complimenti per nulla velati a Emanuel Lo, per il quale ha un vero debole.

Ma è con la prima sfida tra talenti, quella che ha visto competere Petit e Giovanni, che ha dato il meglio di sé. “Sai a te cosa manca? La sandunga – ha detto al ballerino di Raimondo Todaro, scatenando le risa dei presenti -. Come la posso identificare? Quando uno ha tanta forza, quando uno ha il sangue bollente. Invece il tuo sangue è stato tiepido e a questo punto mi sento di votare Petit”. Parola d’ordine della serata: sandunga.

Maria De Filippi e le parole per l’eliminato Ayle, voto: 10

Dire che Maria De Filippi sia soltanto la “direttrice” della scuola di Amici sarebbe riduttivo. Con gli allievi è sempre stata molto materna e lo ha dimostrato ancora una volta in questa prima puntata del Serale, quando ha annunciato l’eliminazione di Ayle, cantante di Anna Pettinelli.

“Volevo dirti che sono felice di averti conosciuto. Tu sai cosa penso perché te l’ho detto mille volte, per me è come se tu Amici lo avessi vinto perché hai vinto cose più grandi e molto più importanti. Spero che sia scesa un po’ la rabbia non devi essere arrabbiato con la vita ricordatelo questo”, gli ha detto dopo averlo abbracciato. Il riferimento per gli affezionati telespettatori del talent è stato chiaro: la conduttrice ha ricordato i momenti difficili vissuti dal cantante all’interno della scuola ponendo l’attenzione, seppur indirettamente, al tema della salute mentale. Che di questi tempi non guasta mai.

Anna Pettinelli sconfitta, voto: 4

Tornando ad Ayle, primo eliminato del Serale di Amici 23, possiamo dire che non sia stata proprio una buona serata per Anna Pettinelli. Il cantante ha avuto qualche difficoltà durante il suo percorso, arrivando persino ad abbandonare la scuola prima che se ne decidesse il destino. La Pettinelli lo ha perdonato, anzi ha mostrato di tenere moltissimo alla sua partecipazione ma alla lunga ha dimostrato di avere torto: il cantante con evidenti problemi di intonazione – per stessa ammissione della Pettinelli – non è stato premiato e, come previsto, ha avuto la peggio sui compagni di avventura. Un’eliminazione preannunciata.

Zerbi-Celentano come Barbie e Ken, voto: 6

Poteva mancare il guanto di sfida tra Prof.? Ovviamente no e anche quest’anno a prenderne le redini è Rudy Zerbi, pronto a coinvolgere i colleghi in performance alquanto improbabili. Ha costretto la Celentano a interpretare in coppia con lui Barbie e Ken e solo per questo meriterebbe un 10, ma il voto inevitabilmente scende per il misto di ilarità e imbarazzo che ha provocato in chiunque guardasse il Serale.

Lorella Cuccarini immortale, voto: 10

Meno male che c’è Lorella! Il guanto di sfida tra Prof. ci dà ogni volta l’occasione per ammirarla in tutto il suo splendore esibirsi in coppia con Emanuel Lo. Hanno danzato insieme sulle note di Saturday Night Fever e non potremmo essergliene più grati: la Cuccarini è un’icona immortale della nostra televisione e nulla ha da invidiare alle nuove leve. I ragazzi hanno solo da imparare.