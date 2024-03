Fonte: Getty Images Maria De Filippi

Il serale di Amici 2023 è giunto alla seconda puntata, dopo un primo episodio che ha fatto segnare un record di ascolti. Anche in questo nuovo spazio televisivo in prima serata del talent show, due allievi della scuola di Canale 5 sono stati eliminati. A parte il momento tensivo, dovuto alla doppia eliminazione, tanti sono stati gli spunti per intrattenere il pubblico. Primo tra tutti il ballo seducente di Emanuel Lo.

Emanuel Lo scatenato, voto: 10

Come ogni puntata, il guanto di sfida tra i professori, anche se è un momento fuori dalla gara e di spettacolo puro, ha saputo coinvolgere moltissimo i telespettatori di Amici. I diversi insegnanti del programma televisivo, infatti, sono riusciti a preparare delle esibizioni straordinarie e divertenti. Il tema del confronto tra i professori del talent show era stato scelto direttamente dal mondo dei social ed era quello del mondo della musicalità latino-americana. Tra tutti, l’insegnante che più di tutti ha saputo lasciare il segno è Emanuel Lo, che si è scatenato sulle note di She bangs di Ricky Martin, meglio di come avrebbe potuto fare qualsiasi dei suoi allievi. Accanto a lui, una Lorella Cuccarini con vestito rosso con spacco, esaltava ulteriormente la carica seducente di una performance da togliere il fiato. Ciliegina sulla torta? La camicia lanciata in aria a fine esibizione. Come ha commentato Cristiano Malgioglio: “Sensualità incredibile”. Voto: 10.

Raimondo Todaro scorretto, voto: 5

Per un professore che ha assolutamente brillato, nella puntata del 30 marzo 2024 di Amici, un altro ha visto la sua luce un po’ oscurarsi. Si tratta di Raimondo Todaro che, nell’episodio serale del talent show, si è distinto, più che per le sue doti da guida degli allievi, per la furbizia e, forse, per un pizzico di scorrettezza nel proporre i guanti di sfida. Nelle due competizioni di ballo, che l’insegnante ha voluto fossero eseguite dagli alunni delle altre squadre, infatti, il professore ha ribadito diverse volte di non aver schierato delle coreografie di danze latino-americane che avvantaggiavano Giovanni Tesse, ma, la realtà sembrava essere molto lontana dalle due dichiarazioni. Sia Emanuel Lo che Alessandra Celentano hanno concordato su questo e anche Nicholas Borgognoni, suo ex alunno, ha voluto sottolineare che da lui non si aspettava il trattamento di stasera. Voto: 5.

Cristiano Malgioglio illuminato, voto: 9

Cristiano Malgioglio è sembrato particolarmente ispirato nella puntata del 30 marzo 2024. Il giurato, infatti, si è speso in battute brillanti fin dai primi minuti in cui ha detto di sentirsi: “Più Coco che Chanel”. Non sono mancante, neanche, le frecciatine a Giuseppe Giofrè, che secondo il cantante, lo vuole sempre imitare. Giudicando la voce di Martina Giovannini, improvvisamente, Cristiano Malgioglio se n’è uscito con un diretto: “Perché non cambi questo look?”. Il giurato ha anche mandato un: “Ti amo” a Petit e commentato il fisico di Emanuel Lo, chiudendo in bellezza la sua presenza in puntata scivolando dalla sua poltrona perché provava a nascondere il suo voto dai ragazzi e dai professori che si trovavano sopra di lui, nello studio televisivo, commentando la sua bravata con: “Non dovrei fare certe cose”. Voto: 9.

Rudy Zerbi giocattolaio, voto: 10

Come Cristiano Malgioglio, anche Rudy Zerbi ha saputo strappare una risata ai telespettatori del talent show. Il professore ha presentato al pubblico una nuova bambola del suo mondo immaginario, che ha come protagonista Anna Pettinelli. Dopo la bambola Pettidoll, il conduttore radiofonico ha presentato al pubblico Mondodoll, con le fattezze di Raimondo Todaro. I due giocattoli erano anche parlanti, infatti una diceva: “Zitto pelato”, mentre l’altro: “Fammi parlare”.