Fonte: Getty Images Anna Pettinelli

La quinta puntata di Amici ha avuto luogo il 20 aprile 2024 e ha visto una doppia eliminazione. Lil Jolie e Gaia De Martino, infatti, hanno dovuto lasciare il talent show. Ma, oltre a questi momenti di tensione, diversi sono stati gli episodi divertenti dell’episodio e, ovviamente, anche quelli di spettacolo.

Cuccalo, copioni: 3

Come ogni settimana, anche nella puntata del 20 aprile 2024 di Amici c’è stato spazio per il guanto di sfida tra i professori del talent show, uno dei momenti più attesi di ogni puntata. A sorprendere in quest’episodio, però, sono stati Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, in arte Cuccalo, purtroppo in negativo. Infatti le aspettative nei confronti della coppia d’insegnanti sono veramente alte e, questa volta, sono state un po’ deluse. Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo hanno interpretato alcune delle coreografie del famoso musical West Side Story, aprendosi in balli dallo stile latino. Purtroppo l’esibizione sembrava snaturare i loro talenti e il ritmo del mambo faceva pensare a un Raimondo Todaro 2.0.

Anna Pettinelli, esplosiva: 10

La regina della sfida tra i professori, anche se non ha vinto, è stata Anna Pettinelli che ha eseguito con convinzione una coreografia davvero seducente e complicata. Si trattava di un tango e, già nell’abbigliamento, la conduttrice radiofonica è sembrata del tutto credibile. Anna Pettinelli, infatti, ha indossato un vestito con spacco e delle calze con ricamo ad autoreggente. Tra le diverse prodezze di ballo, una presa a delfino davvero spettacolare. Più esplosiva di così non è possibile.

Dustin Taylor, un Backstreet Boys: 10

Il ballerino forse più convincente di tutta la classe 2023 è Dustin Taylor, alunno di Alessandra Celentano di origini australiane. Il ragazzo, infatti, riesce a destreggiarsi in diverse tipologie di ballo e possiede una tecnica di danza davvero importante. Solitamente impegnato in coreografie più impegnate, Dustin Taylor ha fatto vedere, nel corso della puntata del 20 aprile 2024 tutta la sua modernità e la capacità di scaldare il pubblico muovendosi sulle note di Everybody dei Backstreet boys. Il ballerino ha impressionato tutti anche con dei salti davvero spettacolari.

Rudy Zerbi, scatenato: 9

La puntata del 20 aprile 2024 di Amici è stata un po’ sottotono, perché il pubblico, abituato ai guanti di sfide e agli scontri accesi tra i professori, non ha potuto assistere a nessuna discussione e sfida obbligata. Nel piattume generale, Rudy Zerbi è stato, per davvero, un faro nella notte, perché ha animato la puntata con continui siparietti e battute di spirito. Già dalle prime battute dell’episodio, il professore di canto ha voluto commentare il look di Anna Pettinelli, che aveva indossato un completo turchese, decorato da piume. Secondo Rudy Zerbi, però, quelle erano le piume di un cuscino, dove la collega, che lui definisce sempre stanca, si era appisolata, prima dell’inizio della puntata.

In seguito, non è mancato nemmeno l’immancabile momento del Pettimondo e dei bambolotti che replicano le sembianze di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, rappresentati, per l’occasione, in posizione sdraiata, perché, anche loro, troppo stanchi. Il professore di canto ha fatto intervenire in puntata anche Omar, il fidato cameriere che porta diverse bevande alla sua collega per sostenerla. Il punto più alto della serata di Rudy Zerbi, però, si è raggiunto quando ha fatto scendere in zona palco i Todarelli senza un motivo e, poi, ha dovuto riportare su Anna Pettinelli in braccio perché lei, ormai, si rifiutava di tornare indietro.