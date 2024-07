Temptation Island 2024 chiude prima: cambio programmazione tv e fidanzato “fregato”

Chiusura anticipata per Temptation Island nonostante il grande successo: anche quest'anno quasi quattro milioni di telespettatori non si perdono una puntata del reality show

Fonte: IPA Filippo Bisciglia conduce Temptation Island, su Canale 5, dal 2014

Temptation Island, il reality show dell’estate, chiude prima. La produzione ha deciso di anticipare l’ultima puntata del programma, la cui messa in onda era inizialmente prevista per il primo agosto. Si finirà a luglio, con un doppio appuntamento – sempre condotto da Filippo Bisciglia – trasmesso il giovedì sera ma anche il mercoledì. Tale decisione sarebbe stata presa perché le registrazioni in Sardegna, nella splendida cornica dell’Is Morus Relais, non sarebbero andate come previsto.

Quando finisce Temptation Island 2024 e perché chiude prima

L’ultima puntata di Temptation Island 2024 andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 luglio. Nella stessa settimana verrà trasmesso anche il giorno precedente, cioè mercoledì 24 luglio. Dunque doppio appuntamento con “il viaggio nei sentimenti” guidato da Filippo Bisciglia. Ma da cosa è dipesa questa chiusura anticipata? Gli ascolti tv non c’entrano nulla dato che anche quest’anno il format si è rivelato un grande successo. Quasi quattro milioni di spettatori (e il 30% di share) che rendono lo show il vero cult dell’estate.

Checché se ne dica, Temptation Island è diventato col tempo un appuntamento irrinunciabile, da guardare con amici, fidanzati e parenti in veri e propri gruppi di ascolto (e c’è anche chi lo trasmette nei locali e addirittura nelle piazze di paese). Uno spaccato di vita reale per capire e analizzare meglio certe relazioni, in alcuni casi identificarsi e allo stesso tempo riflettere.

A quanto pare la maggior parte dei fidanzati avrebbe chiesto un falò di confronto anticipato e di fatto le registrazioni sarebbero durate a malapena dieci giorni anziché ventuno, come di consueto. Ma a pesare su questa scelta ci sarebbe anche la versione “winter” di Temptation Island, prevista per settembre.

In autunno l’isola delle tentazioni tornerà e ci sarebbe quindi la volontà di concedere almeno un mese di stop tra le due edizioni. Ricapitolando, restano da vedere solo tre puntate di Temptation Island e le date sono le seguenti: giovedì 18 luglio, mercoledì 24 luglio, giovedì 25 luglio.

Temptation Island, “un fidanzato fregato da una tentatrice”

Tra cambio di programmazione e chiusura anticipata, continuano a circolare in rete segnalazioni sulle coppie di Temptation Island 2024. Nei giorni scorsi Siria Pingo sarebbe stata avvistata col tentatore Simone Dell’Agnello: pare che la ragazza abbia lasciato il fidanzato storico Matteo Vitali per cominciare una relazione con l’ex calciatore. Un altro protagonista del docu-reality, invece, sarebbe stato fregato da una tentatrice.

Come riporta Deianira Marzano, sembra che Alex Petri abbia lasciato Vittoria Bricarello per una tentatrice ma non tutto sarebbe andato nel migliore dei modi. “Ieri sera Alex di Temptation Island era in una discoteca ligure – ha raccontato un utente all’esperta di gossip – senza la fidanzata, ma solo con un amico. Non si è sbilanciato perché fino all’1 agosto non può parlare. Ma da quello che ha fatto intendere si è preso una fregatura con la tentatrice”.

Temptation Island Winter si farà: c’è già la prima coppia

Temptation Island chiuderà prima ma gli appassionati del genere non resteranno troppo a bocca asciutta: il format avrà infatti un’altra edizione che andrà in onda da settembre. Niente Vip come in passato ma ancora coppie sconosciute perché come spiegato più volte da Maria De Filippi i personaggi poco noti sono più naturali e sinceri, poco avvezzi alle telecamere rispetto a chi è abituato a stare sotto ai riflettori.

Stando a quello che fa sapere sempre Deianira, la produzione avrebbe scelto la prima coppia Nip: la ragazza sarebbe di San Marino, mentre il suo fidanzato vivrebbe tra Roma e Perugia. Molto probabilmente anche Temptation Island Winter verrà condotto da Filippo Bisciglia, ormai al timone del programma dal 2014.