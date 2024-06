Temptation Island 2024, chi sono le coppie del reality

Conosciamo meglio le coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island, in onda tra giugno e luglio su Canale 5

Fonte: IPA Filippo Bisciglia

Tutto pronto per la nuova edizione di Temptation Island. Il docu-reality prodotto da Maria De Filippi sarà ancora una volta condotto dall’amatissimo Filippo Bisciglia. Questi sembra davvero aver trovato la propria dimensione nella delicata gestione delle coppie in crisi.

La nuova edizione estiva, l’undicesima di questo format (escludendo le versioni VIP e Vero Amore), ovvero la primissima edizione, andrà in onda su Canale 5 tra giugno e luglio 2024.

Siria e Matteo, prima coppia

Siria ha 22 anni ed è originaria di Gela. È in crisi con il fidanzato storico Matteo, con il quale fa coppia da ormai 7 anni. Lei ha fronteggiato un lungo percorso di trasformazione personale fisica. Nel corso della presentazione, infatti, ha spiegato d’aver perso 85 kg: “Fino a due anni fa pesavo 130 kg”.

È stata lei a rivolgersi alla trasmissione, sentendo come la sua relazione sia ormai giunta a un bivio. Si dice cambiata sotto ogni punto di vista, non soltanto quello fisico. Vuole dunque capire se la donna che è diventata è ancora quella giusta per Matteo.

Aver perso tanto peso ha ovviamente inciso sul suo modo di approcciarsi alla vita: “Oggi ho una voglia matta di divertirmi, oltre che di far vedere quello che sono diventata. Il suo aspetto ha attirato anche qualche corteggiatore e, di conseguenza, un po’ di turbolenze interne alla coppia.

Uno dei temi sarà di certo la poca predisposizione di lui a prendere parte alla trasmissione. Qualcosa che ha ammesso candidamente: “Io non volevo partecipare. Sono rimasto molto sorpreso quando lei ha scritto al programma. Anche perché nel nostro rapporto va tutto bene per me”.

Jenny e Tony, seconda coppia

C’è già chi parla di Jenny e Tony come dei nuovi Gabriela e Giuseppe. Lei ha 26 anni, vive a Catania, e da cinque anni è impegnata con Tony. Una relazione che ha però assunto delle caratteristiche opprimenti per lei.

“Scrivo a Temptation Island perché Tony non mi consente di vivere la mia vita. Lui fa il deejay ed è sempre in giro e circondato da ragazze. Quando ci siamo conosciuti, tre ragazze avevano le chiavi di casa sua”. Lui si difende e dice di non essere un mostro. Sembra un copione già scritto, con l’uomo che adora divertirsi e guardare (fino a prova contraria) altre belle donne. Al tempo stesso, però, vuol che la sua compagna stia a casa ad attenderlo.

Lei intanto ha il dubbio che un tradimento possa esserci stato, o comunque un flirt molto spinto. Una ragazza infatti le ha girato gli screen di una loro conversazione. Lui parla di profilo hackerato, ridendo sornione.

Christian e Ludovica, terza coppia

Christian ha 34 anni ed è di Vasto. Fidanzato da un anno e dieci mesi con Ludovica, ha contattato Temptation Island per capire se lei provi ancora dei sentimenti per lui. Lo ha lasciato ben due volte in meno di due anni, dicendosi dubbiosa.

“Ho scoperto invece che mi ha tradito due volte con la stessa persona. Se l’ho perdonata è perché sono innamorato di lei ma vorrei capire se per lei è lo stesso”.