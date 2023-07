“Temptation Island”, com’è finita tra Gabriela e Giuseppe

Il gioco è entrato nel vivo. E, per Gabriela e Giuseppe, le prove si fanno sempre più difficili. La coppia, che ha scritto a Temptation Island per mettere alla prova il suo amore che dura ormai da sette anni, non è più certa di voler proseguire. A soffrire è soprattutto lei, che vede il suo fidanzato preso da una delle tentatrici. Vorrebbe addirittura vederlo per chiarirsi, ma il tentatore Fouad è riuscito a farle cambiare idea. Intanto, emergono dettagli molto particolari sul loro finale.

Com’è finita tra Gabriela e Giuseppe

Fino alla fine del programma, non ci sarebbe modo di conoscere la conclusione delle diverse storie che animano il programma. Eppure, per quella tra Gabriela e Giuseppe, sono emersi già i primi dettagli – diffusi da Alessandro Rosica – che rivelano di come si andata a finire tra loro. Da quello che abbiamo visto in tv, sembrerebbe che la rottura fosse inevitabile. Dalle indiscrezioni, però, emerge uno scenario completamente diverso.

“Gabriela falsa e bugiarda, non sa nemmeno recitare. Uscita insieme a Giuseppe e non si sono mai lasciati, nemmeno per un istante. Stasera sono insieme”. Secondo queste voci, quindi, i due sarebbero andati via insieme dal programma, contrariamente a quanto mostrato durante le puntate dello show in cui invece sono piombati in una crisi molto profonda.

La crisi di Gabriela

Sono una coppia ormai da molti anni ma la fiducia è venuta meno, purtroppo per i tantissimi episodi accaduti che hanno spinto lei a rivolgersi al programma. La vicinanza del suo fidanzato a una delle tentatrici non ha fatto altro che aumentare le sue insicurezze: “Mi dico in continuazione non lo amo, non lo amo, ma non è vero, mi manca, mi sento sola. Rido, ma sto morendo dentro”. A farla vacillare sarebbero state le dichiarazioni di lui, che sembrava ancora molto preso dalla sua fidanzata: “Venti giorni così sono tanti, non so se resisto, ho notato che lei non va a dormire se non vado io”.

Niente a che vedere con quello che ha visto nei video mostrati in puntata da Filippo Bisciglia, che hanno scatenato la reazione di Gabriela: “Prima di venire qua mi diceva fai la brava, mi raccomando, fidati di me. Ma io adesso non ce la faccio più, sto troppo male, non posso farmi del male così da sola, basta, io lo voglio vedere. Quello è lo sguardo che fa a me, non posso vedere che lui qua si fa la storia”.

La sintonia con la single Roberta l’ha persino indotta a chiedere un falò di confronto, ma è stato il Fouad a farla desistere. Lei sembra che non voglia sentire ragioni: “Sto soffrendo da gennaio, non voglio soffrire più, sto scappando dalla realtà, come ho fatto sempre”. E aggiunge: “Ma io lo voglio lasciare, non posso stare con una persona come questa, basta, glielo devo dire”. Com’è noto, non c’è stato nessun falò di confronto poiché il suo tentatore l’ha fatta ragionare. Una situazione molto diversa da quella lasciata trapelare dalle indiscrezioni, che parlano di un’uscita dal programma insieme, da fidanzati (le coppie presenti a Temptation Island sono 7).