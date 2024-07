Fonte: Ufficio Stampa Fascino Lino e Alessia di "Temptation Island"

Si rinnova l’appuntamento con Temptation Island. Il reality show tutto dedicato ai sentimenti torna su Canale5 con la guida di Filippo Bisciglia e sono attese le prime decisioni. Alessia non è infatti convinta del suo rapporto con Lino e vorrebbe fermarlo prima che si spinga troppo oltre con le single: la richiesta del falò di confronto ha infatti meravigliato tutti, perfino il diretto interessato che in prima battuta ha deciso di non presentarsi. Ma cosa succederà il 4 luglio?

Temptation Island, anticipazioni del 4 luglio

La prima puntata di Temptation Island si era conclusa con il falò di confronto tra Lino e Alessia rimasto in sospeso. Lei non era per niente convinta del comportamento del suo fidanzato, che si è immediatamente messo a suo agio all’interno del villaggio e ha iniziato a darsi da fare con le single. Il video ha raggiunto subito il Pinnettu, dando ad Alessia una serie di conferme sui dubbi che già nutriva verso il suo fidanzato.

A metterlo in guardia sulle possibili conseguenze del suo atteggiamento ci aveva pensato Tony, un altro che non si è tirato indietro quando si è trattato di tentare un approccio con le single, ma pare che a Lino interessi poco. Vuole godersi la sua vacanza, lontano da ogni tipo di complicazione, e sta facendo di tutto per dimostrarlo. Dall’altra parte c’è però Alessia, che non digerisce il suo essere così superficiale nei suoi confronti ma anche in quelli delle ragazze, alle quali si avvicina con troppa leggerezza.

Il falò di confronto è quindi apparso come un passo praticamente obbligato, anche se la prima richiesta non è stata accettata. Alessia ci ha riprovato nuovamente perché veramente convinta di voler mettere fine alla sua relazione con Lino, che però non è del tutto convinto del comportamento della sua fidanzata. Lei si sta infatti comportando esattamente come lui, facendolo bollire di gelosia, ma come andrà a finire tra loro? La risposta è nella puntata del 4 luglio.

Le altre coppie di Temptation Island

Se Alessia sta soffrendo, Jenny non è da meno. Anche lei sta infatti patendo i comportamenti di Tony, uno tra i migliori amici di Lino, ed è confusa sul futuro che vuole dare alla sua relazione. Il falò di confronto potrebbe non essere lontano, dato che lui ha già invitato una delle tentatrici in Sicilia da lui. Ha perfino dichiarato di essere come Dottor Jekyll e Mr Hyde e di non riuscire ad avere il controllo sulla sua parte più oscura.

Tra Raul e Martina la situazione è invece diversa. Qui, a temere un passo falso da parte della fidanzata è lui, che è molto geloso e ha paura che possa lasciarsi andare con uno dei tentatori. Di certo sono arrivati in Sardegna armati delle migliori intenzioni e decisi a fare chiarezza sul loro rapporto sempre più deteriorato dalle incomprensioni. Nella puntata del 4 luglio, conosceremo meglio anche le altre coppie.

Quando va in onda

La seconda puntata di Temptation Island va in onda il 4 luglio dalle 21,30 su Canale5 e in contemporanea su Mediaset Infinity. Il programma vive anche sui social attraverso l’hashtag ufficiale che ogni settimana raccoglie centinaia di commenti.