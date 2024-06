Fonte: Ufficio Stampa Fascino Filippo Bisciglia

La spiaggia, il falò, uno splendido villaggio estivo e Filippo Bisciglia: gli ingredienti di Temptation Island ci sono davvero tutti e hanno permesso di cucinare un piatto davvero succulento. Non che ci aspettassimo qualcosa di diverso: dall’ultima edizione del reality di Canale5 è passato un anno e – tra le tante certezze – non poteva mancare la voce di Rihanna in Love the Way You Lie, l’irriducibile colonna sonora del viaggio nei sentimenti più social della tv. Ma cos’è successo nella prima puntata? Scopriamolo insieme.

La presentazione delle coppie

Il momento perfetto, quello più atteso e quello che racconta moltissimo di quello che ci aspetta in questa nuova stagione appena iniziata. Si parte dalle coppie. Christian e Ludovica scrivono al programma per cercare di capire e superare il doppio tradimento di lei; Jenny e Tony litigano continuamente per l’atteggiamento poco rispettoso di lui che si difende in maniera maldestra; Siria e Matteo che sembrano arrivati al capolinea.

Immancabile il grande classico della gelosia, rappresentato dalla coppia formata da Martina e Raul mentre Lino e Alessia hanno un problema di maturità (che mancherebbe a lui). Alex e Vittoria ci portano invece il problema della distanza e infine la grande sorpresa: Luca e Gaia. Lei sogna una storia seria, lui “si concede qualche scappatella”.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

I primi drammi

Martina e Raul capiscono subito di dover fare baccano e si separano per primi. Pare che lei abbia fatto la spiritosa con uno dei tentatori e il suo fidanzato, per tutta risposta, lascia il villaggio dei fidanzati apparentemente furibondo. Tony e Lino si godono il villaggio, la Sardegna, il mare e le single: un montaggio studiato ad arte che li manda dritti dritti verso il Pinnettu, dove le loro fidanzate – Jenny e Alessia – li osservano già esterrefatte.

Tony si definisce addirittura come Mr Hyde, ammettendo candidamente la sua doppia personalità, mentre Jenny osserva il suo fidanzato darsi da fare con le tentatrici. Vengono visionati quattro video dai quali i due fidanzati non escono benissimo e, quasi quasi, se ne accorgono pure loro. Tony non vuole sprecare la sua occasione e preferisce darsi una bella calmata, cosa che consiglia anche al suo compagno di merende. #MrHyde schizza in tendenza e non facciamo fatica a capire perché.

La confusione dei fidanzati

Nel villaggio delle fidanzate, le apine di Is Morus iniziano la loro opera di impollinazione. Le ragazze iniziano così a prendere confidenza con i single e, in particolare, Martina inizia a guardarsi intorno lamentandosi di Raul che viene definito in ogni modo possibile. Iniziano anche i massaggi con la crema solare: un grande classico.

Raul non ci sta e, sentendosi offeso, inizia a distruggere tutto quello che gli capita a tiro. Riccardo Cocciante canta in sottofondo e il povero, tradito fidanzato chiede in giro se – quello psicopatico – alla fine era lui. Il falò di confronto non tarderà ad arrivare, da un lato o dall’altro, dato che il loro esordio a Temptation Island promette davvero bene.

Fonte: Ufficio Stampa Fascino

Il primo falò di confronto

Il fuoco si accende alla prima puntata. E chi l’avrebbe mai detto? Noi, non era difficile prevederlo. A chiedere il confronto con il suo fidanzato Lino è Alessia, poco convinta del suo comportamento. Lui non si presenta, anzi: rimane a divertirsi con i suoi amici mentre lei resta sola a piangere, sconsolata. Su questa coppia nutriamo grandi speranze.

Non fanno peggio Tony e Jenny, che sembrano arrivati a un punto di non ritorno. Lei non è disposta a perdonarlo per tutte le volte in cui le ha mancato di rispetto e rivede quest’atteggiamento che la fa soffrire anche nei video in cui si approccia per la prima volta alle single. Jenny si spinge addirittura oltre, dandosi assurdamente le colpe per aver fatto finta di non vedere. Da qui, le parole di conforto di Filippo Bisciglia che prova a consolarla. “Sono arrabbiata”, conclude lei che lo definisce addirittura viscido. Come andrà a finire?