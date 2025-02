Era una promessa. Se avesse davvero condotto il Festival – così come si vociferava – senza dirlo, sarebbe stato costretto a rilasciare la prima intervista ufficiale a Le Iene. E Carlo Conti, che Sanremo alla fine lo ha condotto, ha rispettato la parola data. Il conduttore si è sottoposto senza rimostranze alle come sempre taglienti e lievemente cattivelle domande delle belve della televisione. Ecco i dettagli più succosi della scanzonata chiacchierata.

Il messaggio di Amadeus a Carlo Conti

L’uscita dalla Rai di Amadeus non è stata accolta così bene dall’emittente e, ad aumentare la maretta in azienda, ci ha pensato il continuo confronto con i numeri Auditel di Ama e quelli dei suoi successori. Insomma, tra Carlo Conti e Amadeus c’è rivalità? Tutto il contrario, tra i due, ha dimostrato lo stesso Conti a Le Iene, intercorre un rapporto di stima e rispetto reciproci. Nel corso di questa settimana, è stato infatti inviato più di un messaggio di incoraggiamento da parte dell’ex conduttore del Festival.

L’ultimo sms risale a giovedì, puntata centrale di Sanremo. “Caro Carlo, sta andando alla grandissima, ti faccio i miei complimenti per i tuoi ascolti. Questo Festival è un successo… mi spiace che qualcuno faccia un confronto quotidiano con i tuoi ascolti con i miei. Tra noi non c’è uno che vince e uno che perde ma ha vinto l’azienda Rai, ha vinto il Festival di Sanremo, abbiamo vinto entrambi. Io con i miei, tu con i tuoi… Goditi questo momento! Con stima e amicizia”: sono le parole dell’ex re Rai oggi alle prese con qualche difficoltà sul Nove.

Conti, dal canto suo, forse perché stanco dalle lunghe prove e dalle ancor più lunghe serate, ha ribattuto in modo decisamente più conciso: “Grazie Ama, è esattamente quello che ho detto oggi in conferenza”. Seppur con poche parole, tuttavia, conferma: “Tra noi non c’è rivalità. Siamo partiti a fine anni Settanta… abbiamo fatto una gavetta lunghissima, veniamo dalla stessa strada”.

Le parole sussurrate a Giorgia

Tra i momenti più intensi di Sanremo 2025 c’è stato il lungo applauso, quasi un abbraccio della platea, la standing ovation e le urla del pubblico all’arrivo di Giorgia sul palco. La cantante non è rientrata tra i 5 finalisti della kermesse musicale e la notizia ha a dir poco indignato il pubblico dell’Ariston, che ha scelto di dimostrarle tutto il proprio affetto.

Accanto a Giorgia, in quel momento, c’era anche Carlo Conti che, in quell’occasione, ha messo da parte la proverbiale fretta, per far godere appieno il momento a colei che – ha svelato a Le Iene – è una delle sue concorrenti predilette. Nel corso della trasmissione Mediaset ha anche ripetuto ciò che ha sussurrato nell’orecchio di Giorgia in quel momento: “Questa standing ovation, questo applauso, questo calore, valgono più di qualsiasi posizione in classifica”.

Placa tutte le polemiche su Sanremo 2025

Gli “scoop” finiscono qui, perché Carlo Conti, impeccabile come sempre, non si è sbottonato ulteriormente e ha tenuto duro anche di fronte alle provocazioni più affilate, placando, risposta dopo risposta, qualsiasi polemica si sia in questi giorni scatenata. Fedez? “Era tranquillo”. Tony Effe: “Anche lui sereno. Non gli ho tolto io la collana, ma sarei stato pronto a cantare al suo posto”. Le accuse di Simone Cristicchi ad Amadeus? “Chissà quanti cantanti adesso ce l’avranno con me per esser stati scartati”. Insomma, se Carlo Conti è stato definito il nuovo Pippo Baudo un motivo c’è e, oltre la verve nel condurre, sembra essere anche la capacità di smorzare sul nascere qualsiasi malalingua.