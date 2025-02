Giorgia in lacrime a Sanremo 2025 dopo la classifica. Il pubblico: “Hai vinto”

Fonte: IPA / Getty Images Sanremo 2025, i look della finale: Francesca Michielin non emoziona, Cattelan vince la eclissa in total white

La commozione di una grandissima artista: le lacrime di Giorgia nella finale del Festival di Sanremo 2025 sanno di tante cose. Sanno di passione, d’amore, della fatica si chi nel proprio lavoro crede, ama e vuole dare il meglio. Un verdetto “amaro” quello che ha raggiunto l’artista romana all’annuncio della classifica finale della kermesse condotta da Carlo Conti. Per Giorgia è arrivato un sesto, inaspettato, posto. Inevitabili le lacrime e la commozione davanti alla standing ovation del pubblico che grada da ogni spalto la propria incredulità: “Hai vinto”.

Giorgia piange a Sanremo 2025: l’abbraccio del pubblico

Era stata acclamata da più parti come la vincitrice annunciata della 75esima edizione del Festival. Non avevano dubbi i giornalisti che avevano ascoltato in anticipo la sua canzone. Non avevano dubbi nemmeno i molti fan che la sostengono in tutta Italia. D’altronde la sua vocalità è inimitabile e la sua tecnica chirurgica, senza mai dimenticare l’importanza dell’emozione. Una voce, che sembra essere addirittura cresciuta dall’ultima presenza all’Ariston. Insomma, Giorgia era data per vincitrice o, alla peggio, da podio.

Invece la cantante si è aggiudicata un sesto posto. Ma lei lo aveva detto nelle conferenze stampa che hanno preceduto il Festival, a chi le chiedeva come si sentisse da “favorita” per il primo posto lei rispondeva ridendo: “Non è giusto, è una pressione che non merito. Il Festival lo deve vincere un pischello o una pischella“. E così è stato: a vincere è stato Olly con Balorda nostalgia, sorprendendo tutti. Da grande professionista quale è Giorgia sa di avere l’amore del pubblico, conosce il suo successo e sicuramente ha gioito all’annuncio della vittoria del compagno d’avventura, non abbiamo dubbi.

Ma quando, dopo l’annuncio della classifica dal ventinovesimo al sesto posto, è dovuta nuovamente salire sul palco per prendere dalle mani dell’Amministratore Delegato di TIM Pietro Labiola il Premio TIM all’artista più amato sull’app My TIM e sui siti e canali ufficiali TIM a lei assegnato per il suo brano in gara, La cura per me, il pubblico le ha regalato una standing ovation spontanea a bellissima. Grida, applausi e poi un unico roboante coro: “Hai vinto, hai vinto, hai vinto”. Allora, anche la sempre sorridente Giorgia, si è sciolta in un pianto spontaneo e bellissimo, segnando tutta la sua gratitudine verso una platea che ne ama l’arte e la voce.

Trent’anni dopo il trionfo: il successo sul palco più amato

