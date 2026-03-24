Giorgia torna live, il trionfo in concerto a Milano

Giorgia incanta Milano con un live emozionante: tra voce potente e un look super ricercato la cantante ha conquistato tutti con i suoi brani più belli

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giorgia

Con la sua voce inconfondibile e una presenza che non ha mai avuto bisogno di eccessi per farsi notare, negli anni Giorgia è diventata molto più di una cantante, passando con nonchalance dalla musica alla conduzione, dimostrandosi anche icona di stile, autenticità e talento. Ogni sua apparizione è un piccolo evento, capace di unire generazioni diverse e di accendere conversazioni anche fuori dal palco, e il suo ritorno live a Milano al Forum di Assago in doppia data non ha fatto eccezione, trasformandosi in una serata carica di emozioni.

I fan la adorano e le hanno dimostrato tutto il loro affetto con standing ovation e omaggi floreali, mentre lei si prepara al gran finale previsto per la serata del 24 marzo quando, ancora una volta, Milano sarà pronta ad accoglierla in un grande abbraccio collettivo.

Giorgia, il successo del concerto milanese e l’affetto dei fan

Giorgia non ha bisogno di effetti speciali per conquistare il pubblico: le basta salire sul palco e lasciare che la sua voce faccia il resto, ed è esattamente quello che è successo a Milano, dove il suo ritorno live si è trasformato in un evento capace di mescolare emozione, eleganza e quella presenza scenica che, da anni, la rende una delle artiste più amate anche dal pubblico femminile.

Nella sera del 23 marzo, in un Forum di Assago completamente sold out, la cantante romana ha dimostrato ancora una volta di essere una certezza assoluta, una di quelle figure che attraversano le mode senza mai farsi travolgere, mantenendo una cifra stilistica riconoscibile e sempre coerente. Sul palco appare magnetica, con un look total red studiato ma mai eccessivo, capace di valorizzarla senza rubare spazio alla vera protagonista della serata, ovvero la sua voce, che resta potente, precisa e incredibilmente emozionante.

Il concerto si sviluppa come un racconto continuo, senza cali, in cui passato e presente si intrecciano con naturalezza: le canzoni che hanno segnato la sua carriera, da Come saprei a Di sole e d’azzurro convivono perfettamente con i brani più recenti come quelli del suo ultimo album G, dimostrando quanto Giorgia sia riuscita a evolversi senza mai perdere la propria identità, per una scaletta che da molti è stata definita un vero gioiello della musica italiana.

Non sono mancati infatti alcuni dei brani più significativi della sua carriera, come E poi, di cui l’artista ha celebrato di recente i trent’anni e naturalmente La cura per me, il brano portato al Festival di Sanremo 2025.

Giorgia, l’amore con Emanuel Lo sbocciato grazie a “Come saprei”

Il Forum di Assago non è l’unica location che vede nuovamente Giorgia esibirsi dal vivo: la cantante infatti sta proseguendo con il suo personale tour che la vede protagonista nei principali palazzetti italiani. Ma oltre la musica c’è anche un altro elemento che colpisce e che va oltre ed è il suo rapporto con il tempo e con l’immagine: in un’epoca in cui l’età sembra essere sempre sotto i riflettori, Giorgia rappresenta una risposta elegante e potente, perché non rincorre modelli irraggiungibili ma costruisce il proprio percorso con naturalezza, mostrando come si possa essere contemporanee senza omologarsi.

Pensare che proprio il suo attuale compagno, Emanuel Lo, ha dichiarato di essersi innamorato di Giorgia ancora prima di conoscersi davvero, proprio grazie al brano Come saprei: da quel momento, come ha raccontato Lo, non è più tornato indietro. Un colpo di fulmine musicale diventato poi qualcosa di molto più profondo, costruito giorno dopo giorno, lontano dai riflettori ed incredibilmente autentico. La loro storia, che prosegue da ben 23 anni, è stata costruita con una quotidianità fatta di gesti semplici che a volte sembra davvero lontana dagli amori tipici del mondo dello spettacolo.

E forse è proprio questo il loro segreto: in un mondo dove le relazioni sembrano spesso costruite per essere mostrate, Giorgia ed Emanuel Lo hanno fatto l’opposto, hanno protetto il loro legame, lasciandolo crescere lontano dalle aspettative degli altri, in piena libertà.