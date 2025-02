La canzone di Giorgia a Sanremo 2025 è un caso: “Vi ricorda qualcosa?”

Fonte: IPA Giorgia

Anche quest’anno non mancano le consuete similitudini tra alcune delle canzoni presentate sul palco dell’Ariston e canzoni celebri del passato, più o meno recente, interpretate da cantanti e artisti italiani e persino internazionali. Tra le varie “somiglianze” ce n’è una che sta facendo parecchio discutere in rete: quella tra la canzone di Giorgia La cura per me e il celebre brano di Lucio Dalla La sera dei miracoli.

Sanremo 2025: la somiglianza tra il brano di Giorgia e quello di Dalla

Correva l’anno 1980 ed un immenso Lucio Dalla cantava “Si muove la città, con le piazze e i giardini e la gente nei bar, galleggia e se ne va, anche senza corrente camminerà, ma questa sera vola, le sue vele sulle case sono mille lenzuola”. Un ritornello che è rimasto nella storia della musica italiana, nonchè una delle pietre miliari della sua musica, e che sembra rivivere nella canzone che Giorgia ha presentato al Festival di Sanremo 2025, La cura per me, in particolare nel ritornello, quando Giorgia canta “Non so più quante volte ti ho cercato, per quegli occhi, per quegli occhi che fanno da luna”.

A notare la somiglianza tra il brano di Lucio Dalla e la canzone presentata da Giorgia in questo Festival è Annalu_music, ovvero Annalisa Giansante, una cantautrice, insegnante di canto e autrice che ha lavorato con molti dei volti noti del panorama musicale italiano come Annalisa Minetti, Valerio Scanu e Sal Da Vinci tra gli altri. La cantautrice, che su Instagram spesso condivide le sue analisi musicali sempre molto precise e interessanti, ha pubblicato proprio ieri alcuni video in cui parla di queste similitudini tra brani famosi del passato e alcuni brani presentati quest’anno al Festival.

Nel mirino di Annalisa Giansante è finita anche Giorgia, proprio perché alcune delle sfumature della sua canzone ricordano proprio il brano di Lucio Dalla. Naturalmente non si può parlare di plagio, quanto di atmosfere vicine, ma è la stessa Annalu_music a rimandare il giudizio all’orecchio dei followers più attenti chiedendo “E tu lo avevi notato? Quali canzoni di questo Sanremo ti ricordano brani del passato?”.

Inutile dire che i commenti non sono mancati e in tanti hanno effettivamente trovato quelle similitudini sonore di cui parla l’influencer.

Achille Lauro e gli altri protagonisti delle similitudini musicali a Sanremo 2025

Ovviamente non solo Giorgia è finita sotto la lente d’ingrandimento di Annalu_music: anche il brano di Achille Lauro Incoscienti Giovani sembra ricordare la celebre ballata del 1984 di Antonello Venditti, Notte prima degli Esami, divenuta manifesto di intere generazioni. E che dire di Pelle Diamante di Marcella Bella, così simile nel ritornello alla hit di Britney Spears del 2009 If you seek Amy? Anche L’albero delle noci di Brunori Sas sembra ricordare vagamente Rimmel di De Gregori del 1975, mentre le atmosfere del tormentone Mr Saxobeat di Alexandra Stan, vero successo degli anni 2000, sembrano riecheggiare nella canzone Anema e Core di Serena Brancale.

Nel mirino delle similitudini musicali notate da Annalu_music è finito anche il brano del giovane Olly, dal titolo Balorda Nostalgia, che sembra ricordare Il filo rosso cantato da Alfa solo un anno fa. E che dire di Cuoricini, la hit presentata dai Coma Cose che sembra ricordare le shades di Felicità cantata nel lontano 1982 dei celebri Al Bano e Romina Power? Infine neanche Elodie sembra essere stata esonerata dall’analisi musicale dell’influencer che ha accostato il suo brano sanremese Dimenticarsi alle 7 all’indimenticabile E penso a te del grande Lucio Battisti, cantata nel 1970. Nei commenti ai video pubblicati dalla cantautrice non sono mancati altri accostamenti tra canzoni del presente e del passato, ma la domanda rimane: voi, ve ne eravate accorti?