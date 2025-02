“Elodie furiosa dietro le quinte di Sanremo 2025”: il motivo e il retroscena

Fonte: IPA Elodie durante l'esibizione a Sanremo 2025

Nessun artista confesserà mai che la classifica è la vera giungla del Festival di Sanremo, ma i numeri non mentono. Per Elodie, il verdetto finale è stato un colpo basso: dodicesima posizione e un’umidità emotiva che si tagliava col coltello. Una performance lontana dal solito smalto, qualche incertezza vocale e quell’uscita di scena con il bouquet in mano che sapeva tanto di disfatta annunciata. A mettere la pulce nell’orecchio è Deianira Marzano, esperta di gossip.

Il caos sul palco: cosa non ha funzionato

Il suo show doveva essere un trionfo di coreografie e sincronia, ma qualcosa è andato storto. Dovevano esserci sei ballerine a darle manforte sul palco, invece Elodie si è ritrovata a fronteggiare il pubblico completamente sola. Uno scivolone organizzativo? Un disguido dell’ultimo minuto? Mistero. Ma quel vuoto scenico è stato il primo segnale che la serata non sarebbe andata liscia.

A peggiorare la situazione, qualche incertezza nella voce, un paio di sbavature che non sono passate inosservate e un’uscita di scena che sapeva tanto di resa. Il malumore era palpabile e, appena scesa dal palco, la sua espressione ha detto tutto: qualcosa non era andato come previsto e il pubblico l’aveva notato.

L’uscita di scena e l’irritazione dietro le quinte

Dietro le quinte di Sanremo, la tensione si tagliava con il coltello. Subito dopo l’esibizione, Elodie ha lasciato il palco con un’aria tutt’altro che distesa, infilando la strada del backstage senza fermarsi. Un video diffuso online la immortala mentre sparisce nel camerino, visibilmente contrariata.

Le domande si sono moltiplicate quando si è saputo che non si è presentata all’incontro post-esibizione con Radio 2. Il tam-tam mediatico si è acceso: era delusa dalla performance? Infuriata per qualche imprevisto? Quel che è certo è che la sua uscita di scena ha lasciato dietro di sé una scia di interrogativi.

Il mistero del vestito e le voci di un incidente

Tra i tanti rumors che hanno invaso il dopo-Festival, uno riguarda proprio il look di Elodie. Un abito di scena che, secondo i bene informati, non avrebbe superato indenne la serata. Pare infatti che un membro dello staff, nel trambusto del backstage, abbia inavvertitamente strappato il vestito della cantante, scatenando la sua ira funesta.

Alcuni testimoni parlano di un momento di forte tensione appena fuori dal palco, con Elodie che, infastidita e visibilmente contrariata, avrebbe lasciato il teatro senza troppi convenevoli. Comprensibile essere arrabbiati dopo una serata così, ma queste scenate da diva iniziano a stancare. Non basta una classifica deludente o un vestito strappato per trasformare ogni intoppo in un dramma epico. Il tutto alimenta il sospetto che l’incidente sartoriale sia stato solo la punta dell’iceberg di una serata nata storta e finita anche peggio.

Le speculazioni sulla vita privata

Se le difficoltà tecniche e organizzative non bastassero, qualcuno insinua che l’umore tempestoso di Elodie abbia radici più profonde. Gli occhi indiscreti del gossip si sono posati sul suo rapporto con Andrea Iannone, insinuando una crepa nella favola romantica. L’assenza del compagno durante il festival non è passata inosservata, alimentando chi vede nelle tensioni sanremesi qualcosa di più di una semplice delusione artistica.

A rendere il tutto ancora più pittoresco, un episodio che ha fatto il giro del web: pare che dalla borsa della cantante sia spuntato un giocattolo erotico, scatenando ironia e congetture tra i fan. In un Sanremo già infuocato, anche i dettagli più piccoli diventano materiale per il grande circo del chiacchiericcio.