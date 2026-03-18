Giorgia, la dedica di Emanuel Lo la fa commuovere: “Sei pazzo”

Giorgia è stata colta di sorpresa da una bellissima dedica di Emanuel Lo: la reazione è dolcissima

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IPA Giorgia, la dolce dedica di Emanuel Lo

Ci sono gesti che, anche se condivisi con tutti, sembrano parlare a una persona sola. È quello che è successo a Giorgia: la cantante è stata sorpresa da una dedica di Emanuel Lo che l’ha colpita dritta al cuore.

Un gesto inaspettato che ha regalato a lei e ai fan della coppia una bellissima emozione dopo un concerto. Tra parole dolci e complicità, la reazione della cantante non si è fatta attendere.

Emanuel Lo, la dolce dedica commuove Giorgia

Tutto parte da una ripresa del concerto di Roma che Emanuel Lo ha scelto di condividere sui social. Sul palco Giorgia canta Come saprei, incantando il suo pubblico con quella voce che non ha bisogno di presentazioni e che, da anni, riempie orecchie, cuori e palazzetti.

In pochi secondi il presente si intreccia con un piccolo viaggio nel passato, lì dove tutto è iniziato: la sua carriera, ma anche un primo dolcissimo sentimento che, oggi, rappresenta un amore duraturo.

A corredo del video, infatti, il coreografo lascia andare i ricordi riportando tutto a quel primo colpo di fulmine che ha acceso l’amore nei confronti della cantante: “La prima volta ti ho vista a Sanremo con E poi e poi ti ho aspettata per vederti l’anno successivo, per sentire le tue note e la tua espressione, quella con il tuo sopracciglio alzato. Quando sei uscita ho capito, poi è iniziata la prima nota di Come saprei e mi sono innamorato”.

Emanuel ha poi aggiunto: “Sei rimasta lì per molti anni fino a quando ti ho incontrata, il resto mi porta a ieri, e di nuovo ritorno lì, dove tutto è iniziato. Sei pazzesca”.

Un messaggio d’amore dolcissimo che ha intenerito i fan e, ovviamente, anche la diretta interessata. La risposta di Giorgia è infatti arrivata poco dopo, ed è esattamente quella che ci si aspetterebbe da lei: spontanea, affettuosa, con quel tocco di quotidianità che smonta ogni retorica. “Ma sei pazzooo!!! Emanuelone, ora, mentre metto a posto la spesa che vi ho fatto per quando non ci sono, mi faccio un piantarello”.

La storia d’amore tra Giorgia e Emanuel Lo

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel Lo non è nata tutta in un attimo: la loro complicità, oggi tra le più belle del mondo dello spettacolo, ha preso forma con il tempo. I due si sono incontrati nei primi anni 2000, mentre lui prendeva parte al tour della cantante come ballerino: e mentre Emanuel capisce subito cosa prova, per Giorgia è diverso.

Lui la corteggia con discrezione ma senza mai fare un passo indietro. Lei, invece, resta più defilata, protegge i suoi spazi e si prende del tempo. È un periodo complesso, segnato anche da un dolore importante, e lasciarsi andare non è immediato.

Ma il coreografo riesce a sciogliere i nodi più difficili. Da quel momento non si sono più lasciati, scegliendo però di vivere il loro rapporto lontano dai riflettori, senza trasformarlo in racconto continuo. Nel 2010 arriva anche il figlio Samuel, che completa una quotidianità fatta di musica, lavoro e gesti semplici.