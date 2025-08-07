Giorgia e Emanuel Lo, vacanza d’amore in Liguria: il bacio (con scherzo)

Giorgia ed Emmanuel Lo si godono una vacanza d’amore in Liguria, lontani dai riflettori e vicinissimi tra loro. Sorrisi, baci e un video finale che è tutto uno scherzo

Tra scogliere baciate dal sole e selfie al sapore di mare, Giorgia e Emanuel Lo celebrano la loro estate d’amore con ironia, tenerezza e complicità. Vent’anni di amore, un figlio, e ancora quella voglia leggera di ridere insieme delle piccole cose. Stavolta in Liguria, dove la coppia si è concessa un momento tutto loro, condiviso con i fan attraverso uno dei caroselli social più autentici e divertenti dell’estate 2025.

Giorgia e Emanuel Lo in vacanza, sorrisi e linguacce

Niente look da spiaggia questa volta. Al posto di bikini e teli mare, Giorgia ed Emanuel sfoggiano outfit comodi e sportivi, perfetti per un pomeriggio sugli scogli a contemplare il blu intenso del mare ligure. Lei indossa una t-shirt nera a maniche corte, aderente ma essenziale, abbinata a un paio di jeans a vita alta con cintura logata. A completare il look: occhiali da sole specchiati, bracciale sottile e cappellino Jordan che ombreggia il viso. Un look semplice, che esalta la bellezza naturale della cantante.

Accanto a lei, Emanuel Lo si mostra con t-shirt oversize, cappellino azzurro indossato al contrario, e orecchino rosa shocking. Anche lui occhiali da sole, stavolta con lenti viola e montatura sottile: perfetto mix tra stile urban e spirito vacanziero.

Nelle foto, i due si abbracciano, si baciano, si prendono in giro. C’è una lingua fuori posto (quella di Giorgia), un bacio rubato sulla guancia, uno sguardo che tradisce tutta la felicità di esserci, insieme. “MareLingue”, scrive ironicamente Lo nella caption, alludendo alle facce buffe e agli scherzi immortalati. E infatti la vera chicca arriva proprio alla fine del carosello.

Lo scherzo: un video che non era un video (forse)

Nel carosello pubblicato da Emanuel, l’ultima scena è una delle più esilaranti: Giorgia è convinta di essere stata ripresa in un video, dopo minuti passati in posa davanti alla fotocamera. Con un’espressione tra l’ironico e l’esasperato, racconta che le stava per venire una paresi facciale da tanto tempo era rimasta immobile. Crede che il compagno si sia dimenticato di scattare le foto, che sia stato tutto inutile. In realtà, le foto ci sono eccome. Le aveva già fatte. Ma ha preferito tenerlo per sé, per farle uno scherzo tenerissimo e un po’ dispettoso, in perfetto stile Emanuel. Un gioco semplice, che racchiude tutta la complicità di una coppia che sa ridere anche dei propri siparietti quotidiani.

Non è la prima volta che Giorgia ed Emmanuel condividono con i follower piccoli squarci della loro quotidianità. Lo avevano già fatto a inizio luglio, con un post che dava ufficialmente il via alla loro estate: “Primo mare, primo sole”, scriveva lei. E da allora, il viaggio non si è mai fermato. Dai selfie in spiaggia a quelli tra le rocce, il loro racconto visivo è una dichiarazione d’amore continua, mai ostentata, sempre delicata.

La loro è una delle coppie più solide dello spettacolo italiano. Insieme dal 2004, si sono conosciuti durante il tour del disco Ladra di vento, quando lui era parte del corpo di ballo. Nel 2010 è nato il loro unico figlio, Samuel, e da allora non si sono più lasciati. Lei con una carriera strepitosa da cantante, lui sempre più affermato come coreografo, regista e professore di Amici, dove ha conquistato il pubblico per carisma e professionalità.