Emanuel Lo e l’amore con Giorgia: “Le ho già chiesto di sposarmi”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Giorgia ed Emanuel Lo

Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più solide dello show business: la cantante romana e il coreografo si mostrano sui social ironici e affiatati, e in molti si chiedono quale sia il segreto di una relazione apparentemente perfetta. Insieme da oltre 20 anni e genitori di Samuel, i due hanno raccontato in una recente intervista gli alti e bassi della loro storia d’amore, sbottonandosi anche su un possibile matrimonio.

Giorgia ed Emanuel Lo, la proposta di matrimonio 15 anni fa

Quando si conobbero nel 2004, lei era una delle più popolari cantanti italiane, e lui uno dei ballerini del suo tour: oltre 20 anni dopo, Giorgia ed Emanuel Lo sono ancora una coppia molto affiatata, oltre che genitori di Samuel. In una recente intervista a Grazia, tuttavia, i due hanno raccontato di aver ceduto alla gelosia in più di un’occasione: “Se succede qualcosa non voglio sapere. Prima però ero molto gelosa, controllavo il telefono. Quando ho conosciuto Emanuel aveva la fila, magari ce l’ha anche adesso”, ha raccontato la cantautrice.

“Anche io sono geloso, ma ho imparato a mettere da parte la gelosia quando ho incontrato Giorgia e mi sono innamorato. Se l’avessi fatta entrare dentro la nostra storia, sarebbe stata una tragedia anche per il lavoro che fa lei”, le ha fatto ecco Emanuel.

Nonostante siano insieme da molti anni, i due artisti non si sono mai sposati, ma ciò non vuol dire che non ci sia stata la fatidica proposta: “Io conservo questa nostra immagine di 15 anni fa. Noi due davanti al camino acceso e io che le chiedo: mi vuoi sposare? Ci siamo detti sì e abbiamo cominciato a piangere come due cretini”, ha raccontato il ballerino.

“Hai presente quanto possa essere stressante organizzare un matrimonio? Devi pensare a tutto, è una giornata pesantissima“, ha ironizzato la cantante, aggiungendo che “se lo volessimo fare veramente, lo faremmo fra di noi senza dire nulla“. I fan sono avvisati.

La storia d’amore tra Giorgia ed Emanuel

Lei è una delle cantanti pop più famose d’Italia, lui un apprezzato coreografo e professore nel talent Amici: insieme, Giorgia ed Emanuel Lo sono una delle coppie più amate d’Italia. Nonostante siano entrambi molto popolari, i due cercano di vivere con discrezione la loro relazione, che va avanti dal 2004: “Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti”, ha raccontato il ballerino.

Il destino ha comunque voluto che i due si ritrovassero nuovamente dopo un anno e, a sei mesi dall’inizio della tournée che li vedeva entrambi sul palco, Emanuel trovò il coraggio di dichiararsi: “Fu la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso”.

La relazione tra i due, che va avanti da oltre 20 anni, li ha visti anche diventare genitori: nel 2010 è infatti nato il primo figlio della coppia, Samuel, che oggi ha 15 anni. A differenza dei due celebri genitori, ad ogni modo, il ragazzo preferisce vivere lontano dai riflettori e concentrarsi sugli studi.