Giorgia racconta la lite con Emanuel Lo al ristorante: “Nostro figlio ha minacciato di andarsene”

IPA Giorgia ed Emanuel Lo

Sincera e straordinariamente normale, Giorgia dimostra, ancora una volta, di essere lontana dalla stereotipo della celeb e racconta una lite – come accade a tante coppie – avvenuta con il compagno Emanuel Lo in un ristorante. La discussione, piuttosto accesa, avrebbe spinto il figlio dei due a intervenire, dimostrando la maturità di Samuel.

Giorgia e la lite con Emanuel Lo in un ristorante

Giorgia ha parlato della lite con Emanuel Lo durante un’intervista rilasciata a RDS. La cantante, ospite della radio, ha raccontato il legame con quello che da oltre vent’anni è il suo compagno. Il rapporto con il ballerino e insegnante di Amici, come è naturale, ha vissuto in questo lungo periodo alti e bassi.

“Sembriamo simpatici, ma siamo in realtà una coppia di esauriti come un po’ tutti – ha rivelato Giorgia -. Quando stai insieme da 20 anni ti dividi tra l’odio e l’amore, è normale”. Per portare un esempio, la conduttrice di X Factor ha rivelato che qualche giorno fa avrebbe avuto una lite con il compagno in un ristorante.

“Qualche sera fa, al ristorante, abbiamo avuto una brutta lite – ha spiegato ò-. A un certo punto nostro figlio ha detto: ‘Adesso se non la smettete io mi alzo e me ne vado’. Sembrava lui il genitore e noi i figli”.

L’amore di Giorgia ed Emanuel Lo

Era il 2003 quando Emanuel Lo e Giorgia si incontrarono per la prima volta. All’epoca era da poco uscito il disco Ladra di Vento dell’artista e lui faceva parte del suo corpo di ballo. All’epoca ci fu un colpo di fulmine, ostacolato, in parte, dalla differenza d’età fra i due.

“Quando ci siamo incontrati io ero ragazza e lui un ragazzino – aveva rivelato lei qualche tempo fa a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -. Abbiamo questi 8 anni di differenza; lui ne aveva 23 e io ne avevo 31, ma lui mi mentì, mi ha detto che era più grande. Io avevo un preconcetto”, ha confessato la cantante reduce dell’ottima prova sanremese. “Gli dicevo: ‘mi lascerai perché io sono più vecchia’. E poi? E poi non mi ha lasciata. Sembra così sicuro, forzuto… Ma è molto sensibile, si mette sempre in discussione”.

La storia d’amore, iniziata nel 2004, è stata coronata con la nascita di Samuel, arrivato nel 2010. “Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro non si mischia mai ai sentimenti”, aveva invece svelato lui. I due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori, raccontando di essere una coppia normale. Giorgia ed Emanuel Lo vivono in una villa a Roma Sud insieme al figlio, dividendosi fra il lavoro e le serate in famiglia in cui la cantante cucina per tutta la famiglia e si diverte a ballare con il compagno. “Sono uno che fa la spesa e Giorgia è una che cucina. Ogni tanto ci troviamo a ballare abbracciati”, ha spiegato qualche tempo fa il ballerino, ancora innamoratissimo dell’artista romana ben vent’anni dopo il loro primo incontro.