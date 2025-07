Giorgia innamorata al mare con Emanuel Lo: le foto su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Giorgia si gode il mare e l’amore di Emanuel Lo, sfoggiando su Instagram un sorriso radioso e un fisico perfetto. La cantante si è finalmente concessa un periodo di vacanza dopo un anno piuttosto impegnativo dal punto di vista professionale. Come di consueto l’artista è scappata in Salento, dove ha una villa, per trascorrere alcune settimane con la famiglia, fra tuffi in mare, sole e relax.

Giorgia innamorata al mare con Emanuel Lo

A raccontare l’inizio delle vacanze in Salento è stata la stessa Giorgia che su Instagram, insieme al compagno, ha condiviso alcuni scatti. Nelle foto lei ed Emanuel Lo sono dentro l’acqua cristallina e sorridono, complici e innamorati. “Primo mare, primo sole”, hanno scritto. Tanti i commenti entusiastici e i complimenti per una delle coppie più belle dello showbiz.

D’altronde è impossibile non notare la complicità fra i due e il sentimento forte che li unisce. Un amore che dura da oltre vent’anni, iniziato nel 2004 con un colpo di fulmine e coronato dalla nascita del figlio Samuele.

“Dalla prima volta che ci siamo visti c’è stata una scintilla, però ci eravamo incontrati lavorando e per me il lavoro è lavoro, non si mischia mai ai sentimenti – aveva raccontato lui qualche tempo fa al settimanale Chi -. Poi ci siamo incontrati di nuovo dopo un anno e a quel punto non ce la facevo, con lei c’era qualcosa di diverso, quell’emozione era forte, quindi le ho scritto una lettera. E dopo sei mesi, partita la tournée, è partita la nostra storia. Ed è stata la salvezza dei nostri sentimenti, sì, perché io mi sono liberato nel dirle quello che provavo e lei, credo, lo stesso”.

I due hanno otto anni di differenza, un dettaglio che inizialmente aveva portato Giorgia a tenere lontano Emanuel. “Ho resistito fino all’ultimo al suo corteggiamento, poi mi sono arresa e ho detto ‘Vabbè, vediamo’. Siamo stati modernissimi quando non lo sapevamo, 20 anni fa. Ora è tutto più normale”, ha confessato lei più volte.

I dolori e i successi di Giorgia

Giorgia non ha mai nascosto di aver incontrato Emanuel Lo in uno dei momenti più difficili della sua vita ossia dopo la morte di Alex Baroni, talentuoso cantautore e suo ex compagno. “La sua perdita ha colpito me e tutto il nostro gruppo di amici. Ne siamo usciti devastati, è stata una cosa veramente ingiusta, uno strappo violento. Sono stata male tanti anni, cercando di dare un senso”, ha spiegato.

Con il tempo e con l’amore di Emanuel Lo, Giorgia è tornata a sorridere. Nel frattempo la sua carriera (e i suoi successi) non si sono mai fermati. Quest’anno ha ripreso parte a Sanremo con La cura per me, che è diventato un enorme successo, ha inoltre condotto nuovamente X Factor, confermandosi come un’artista eclettica.

Anche la carriera di Emanuel Lo procede a gonfie vele e con molta probabilità lo rivedremo a settembre negli studi di Amici di Maria De Filippi dove ricopre il ruolo di insegnante di ballo.