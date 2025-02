Giorgia ed Emanuel Lo, la dedica per i 15 anni del figlio Samuel: “Ti amiamo”

Fonte: IPA Giorgia festeggia i 15 anni del figlio Samuel

Le emozioni per Giorgia non prendono neanche un momento di pausa. Dopo l’avventura di Sanremo 2025, condita dal grande successo ma anche dalle lacrime e dal dispiacere per un (inaspettato) sesto posto in classifica, la cantante festeggia il compleanno del figlio Samuel. Nato dal grande amore con il danzatore e coreografo Emanuel Lo, Giorgia ha speso delle splendide parole per il suo “bambino”. E in tanti, amici e fan, hanno commentato con affetto questo importante evento.

La dedica di Giorgia ed Emanuel Lo per il compleanno del figlio

Quindici anni, un’età importante per qualsiasi adolescente. Ma anche per i genitori, consci del tempo che passa più in fretta che mai. Si immaginano i propri figli sempre come dei bambini, e intanto crescono a vista d’occhio diventando grandi, futuri uomini con tutta la vita davanti. Giorgia ed Emanuel Lo, che hanno un legame bellissimo con il figlio Samuel, hanno colto l’occasione per condividere con amici e fan due bellissime foto ricordo, con poche ma significative parole. Un bel modo per celebrare il compleanno del loro “bambino”.

“Comunque questa cosa del tempo un giorno ce la dovranno spiegare, queste accelerazioni improvvise che passano 15 anni in un attimo e noi così… Grazie per i tanti auguri a Samuel, dice che sta nel chill. Anche l’amore cresce e questo è uno dei pochi vantaggi che ha il passare del tempo (ti amiamo Sam)”, ha scritto la cantante. Fanno eco le parole di Emanuel Lo: “Oggi 15 anni, e la musica che sentiamo per te ha sempre e solo le note belle. Auguri Samuel mio”.

Il rapporto tra Giorgia e il figlio Samuel

Giorgia e il figlio Samuel hanno molto in comune, su tutte la grande riservatezza. Possiamo dire che sia un’eccezione questa manifestazione di affetto da parte della cantante e del compagno che, conoscendolo alla perfezione, tendono a evitare post social e grandi proclami sul figlio.

Come la sua mamma, Samuel è un ragazzo che non ama apparire. Grazie alle parole di lei i fan hanno avuto modo di conoscerlo un po’, cogliendone la profonda ironia ma anche il rapporto speciale che lo lega alla cantante. Non le manda a dire il giovane Samuel, che non risparmia anche qualche critica, quando serve. Indimenticabile quando Giorgia raccontò a margine del suo ultimo Festival, quello del 2023: “Mio figlio tifava Lazza, me l’ha detto. Poi dopo aver sentito tutte le canzoni mi ha detto: ‘Oltre a quella di Lazza mi piace anche la tua di canzone’. Poi ha aggiunto: ‘Quando torni?’. Certo che me lo chiede, devo tornare a cucinare”.

“Mi dice che sono un po’ rompiballe perché chiedo di riordinare o fare i compiti – ha raccontato ancora in una delle sue ultime interviste prima di Sanremo 2025 -. Studiamo insieme… Abbiamo cambiato liceo, ora facciamo uno scientifico vicino a casa. Mi ha detto: preferisco andare a scuola fino alle 8 di sera piuttosto che studiare con te. Sono severa: del resto volevo fare l’insegnante, dopo il liceo linguistico ero avviatissima alla facoltà di Lingue. Poi niente, andavo a fare i soundcheck con i libri sotto braccio, e dopo Sanremo non ce l’ho fatta più a studiare. Mi sono fermata a sei esami”.