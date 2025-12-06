Emanuel Lo: “Giorgia? Mai tradita”. La proposta di matrimonio e le parole su De Martino

IPA Emanuel Lo e Giorgia

Ballerino, coreografo e giudice inflessibile e rigoroso di Amici: Emanuel Lo è un personaggio amato, in televisione e nel mondo della musica. Il suo fisico asciutto e flessibile ha fatto la storia del talent show di Maria De Filippi, facendo però conoscere un animo rigoroso quanto emotivo ed accessibile. Il ballerino da più di vent’anni ha una relazione con Giorgia, cantante dalla voce straordinaria. Il loro è un rapporto stabile, sicuro, ma non perfetto: “Non siamo la famiglia del Mulino Bianco”, ci tiene lui stesso a dire, ricordandoci che le relazioni perfette non esistono e che la vita insieme va costruita ogni giorno. Ma, nonostante tutto e nonostante quello che spesso viene detto, Emanuel Lo dichiara di non aver mai tradito la compagna.

Emanuel Lo e Giorgia, 16 anni fa la proposta di matrimonio

Ballerino rigoroso e metodico, Emanuel Lo si è aperto in un’intervista al Corriere della Sera, mostrando alcuni lati della sua vita privata. Ed è proprio sulla storia con Giorgia che si è concentrato, parlando dell’inizio della loro relazione, dell’iniziale gelosia di lei e di quella proposta di matrimonio, fatta 16 anni fa e mai avverata.

Quando si sono incontrati lui era co-coreografo: “Con Giorgia è stato diverso, ho capito subito che non era l’avventura di un giorno, che era qualcosa di grande. Mi spaventava e mi attirava“. Poi il primo incontro vero e proprio: “In sala prove per il video di Spirito libero. Le insegnavo un passo in corridoio. L’ho stretta, i nostri corpi si sono strusciati. Aveva un sorriso stupendo. ‘Sei bella, possiamo farci una foto?’. Subito dopo le mandai una mail con cui mi sono dichiarato. Firmandomi Emanuel78″.

Lei rispose, ma un anno dopo. Lui le lasciò un biglietto con una dichiarazione d’amore, senza firma, pensando che se l’attrazione era corrisposta allora avrebbe capito. Poi lei gli chiese: “Sei tu che hai lasciato quel messaggio?”. “Dopo altri dieci giorni ci siamo dati il primo bacio. Il 29 novembre abbiamo fatto 23 anni insieme”.

Un amore, il loro, che prosegue a gonfie vele. “La proposta gliel’ho fatta“, facendo riferimento al matrimonio con la cantante, “Avevo pensato a tutto: camino acceso, atmosfera, musica, l’anello. Ci siamo messi a piangere come due cretini. Però dal giorno dopo abbiamo ricominciato a vivere, presi dagli impegni. Sono passati 16 anni. Quel sì che ci siamo detti però è come se valesse davvero“.

La gelosia di Giorgia e quelle parole su Stefano De Martino

Non è mancato un momento di confessione sugli inizi della relazione. Su Giorgia, in particolare, come già da lei stesso ammesso, Emanuel Lo ha detto: “Controllava tutto, anche il cellulare. Ballavo con donne molto belle, avevo le trecce, immaginava chissà cosa”. Ma non ha paura di ammetterle di non averla mai tradita: “Lo ammetto, in passato sono stato uno che ha tradito, prima di lei. So come ci si sente dopo, si sta male. La cosa bella con Giorgia è che glielo posso dire in faccia senza paura: ‘Non ti ho mai tradita, non ci ho nemmeno mai pensato'”.

Poi svela il peggiore difetto di Giorgia: “A casa non mi lascia fare niente, non posso cucinare, nemmeno caricare la lavastoviglie. Mi ci impegno e credo di avere fatto tutto bene, poi quando rientra mi rimprovera: ‘Che hai combinato?’. Precisa ed esigente. La chiamo ‘macchiolina’ per la sua fissa di pulire”. Ma le parole più belle le dice a proposito del rapporto che hanno costruito: “Non siamo quelli del Mulino Bianco, abbiamo vissuto momenti belli e brutti, che però ci hanno insegnato molto. Se sei disposto a capire l’altro e a modificarti, si può costruire un percorso lungo, ci siamo fatti un mazzo così!”.

Emanuel Lo, da grande professionista, non nasconde l’ammirazione per un collega, Stefano De Martino. Messi spesso a confronto perché entrambi ballerini di Amici e per la loro innegabile bellezza Lo non ha dubbi: “Chi è più bello? De Martino tutta la vita. È giovane, figo, bravo, sono felice per lui, merita tutto”. Un bellissimo segnale per un mondo dello spettacolo che sembra sempre nutrirsi di faide e scontri.

