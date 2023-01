Charlize Theron, mamma single di due figlie adottive. Il suo percorso

Fonte: IPA Charlize Theron, il percorso di adozione come mamma single

Charlize Theron è un’attrice di straordinario talento, dotata anche di una bellezza incredibile. E se queste sono caratteristiche sotto gli occhi di tutti, meno lo è la sua vita privata. Anche se lei ne ha parlato in alcune occasioni, a partire dalle sue due figlie: infatti è una mamma single e le ha entrambe adottate. Il suo percorso lo aveva rivelato in una serie di interviste in cui aveva voluto spiegare come aveva maturato la decisione e come si era mossa a riguardo.

Charlize Theron, il percorso per adottare le due figlie

Bellissima, di successo, con due figlie adottate come mamma single: Jackson e August. Del percorso che l’ha portata all’adozione Charlize Theron ne aveva parlato in un’intervista rilasciata a NPR, in cui aveva spiegato che “Avevo lanciato una rete molto ampia… Volevo credere che in qualche modo mio figlio mi avrebbe trovato nel modo in cui dovevamo essere. Quindi non avevo specificato nulla. In qualunque Paese mi avrebbero permesso di adottare come donna single, è lì che ho presentato istanza”.

Il caso ha voluto che entrambe le figlie fossero americane, nate negli Stati Uniti e afroamericane. “Tutto ciò che speravo accadesse durante il mio processo di adozione è accaduto perché questi due bambini dovevano essere nella mia vita – e sono i miei figli…” aveva sottolineato l’attrice.

Charlize Theron poi aveva voluto sottolineare che bisogna ancora lavorare sul concetto di famiglia. E, a proposito del crescere dei figli da soli, aveva detto: “Conosco così tante persone che sarebbero genitori incredibili. La mia lotta è stata un po’ più facile a causa delle mie circostanze, ma lo vorrei per tutte le donne che vogliono condividere la loro vita e far parte della crescita della vita di un altro bambino piccolo”.

Charlize è una mamma molto presente e attenta, che ha saputo anche supportare la maggiore delle due figlie, Jackson, nel percorso di transizione infatti aveva solo tre anni quando le ha detto di non sentirsi maschio: “Pensavo fosse un bambino fino a quando a tre anni non mi ha guardato e mi ha detto ‘Io non sono un maschio‘. Così eccole: ho due bellissime figlie che, proprio come ogni genitore, voglio proteggere e voglio vedere crescere serene”, aveva rivelato al Daily Mail.

Charlize Theron, la mamma Gerda e il dolore nel loro passato

Il legame tra Charlize Theron e sua mamma Gerda Maritz è molto profondo. Come raccontavano, ad esempio, le parole che aveva usato in occasione del suo compleanno quando un anno fa aveva pubblicato su Instagram una serie di scatti accompagnati da una dedica speciale. “Lei veramente è la vita”, aveva scritto tra le tante cose aggiungendo anche: “Mamma ti amo da morire”.

Nel loro passato, però, c’è anche il dolore. Infatti quando aveva 15 anni e viveva in Sudafrica la madre, per legittima difesa, aveva sparato al marito e padre dell’attrice ferendolo a morte: “Non mi vergogno a parlarne, perché penso che più parliamo di queste cose, più capiamo di non essere soli”, aveva detto in un’intervista l’attrice ripercorrendo quel drammatico ricordo.

Charlize Theron, l’attrice ospite di C’è Posta per te

Nel passato di Charlize Theron c’è una precedente partecipazione a C’è posta per te, la trasmissione di Maria De Filippi che l’ha rivoluta il 28 gennaio 2023. Era il 2014 e l’attrice Premio Oscar entrava nello studio del popolare programma tv. Molto attesa, torna anche nella nuova edizione del people show di Maria De Filippi, che ogni sabato sera tiene incollati allo schermo tantissimi italiani. Che, se ce ne fosse bisogno, hanno un motivo in più per farlo: ammirare la bellezza della star di Hollywood.