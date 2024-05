Festa della mamma: 10 idee super wow per renderla felice

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Maggio fa rima con festa per la mamma, e da sempre e per sempre non c’ è mamma che non si commuova per disegnini e lavoretti confezionati dalle dolci mani dei propri pargoli. Eppure, nonostante tutto l’amore che c’è, è altresì vero che si possono fare delle bellissime sorprese per la festa della mamma, anche quando i figli e le figlie non sono più in modalità scuola dell’obbligo. Vi avvertiamo però: come risarcimento per tutti regali in fogli A4 ricevuti in decine di anni, non basterà un mazzo di 100 rose rosse.

Qui abbiamo pensato ai regali che, da mamme, vorremmo ricevere da parte delle nostre figlie (e dei nostri figli) ma anche quelli che, noi stesse, potremmo regalare alle nostre di madri! Ecco le 10 sorprese da fare per la festa della mamma.

Un corso da fare insieme

Che sia di pittura o culinario, di ceramica o di giardinaggio, teatrale o di arredamento di interni, poco importa. Seguire un corso che appassioni entrambe/i, da fare insieme, ritagliandosi così qualche ora settimanale o mensile da dedicarsi a vicenda non può che essere una meravigliosa sorpresa per la festa della mamma!

Un album di foto

Si tratta di un regalo che richiede selezione, pazienza e tempo, tanto tempo, ma questo regalo per la festa della mamma vi garantirà una commozione unica, da fotografare! Avere presente tutti viaggi di famiglia, i vari compleanni, i battesimi, insomma tutti i ricordi unici che rimangino relegati nella memoria del cellulare sino a quando la batteria non si suicidi?

Ecco! Prendetevi qualche ora e cominciate a scrollare tutti i device di famiglia. Selezionate le foto che vi piacciono di più e stampatele: per un paio, scegliete anche delle belle cornici, per le altre, si potrebbe optare per creare un album di famiglia ad hoc.

Relax con le amiche

Un’antica leggenda narra che non ci sia donna sulla faccia della Terra che non ami massaggi, spa, relax con olii essenziali, tisane sgonfia addome e saune. Non sappiamo se ciò risponda al vero ma se appurate che ciò vale per la vostra mamma, il regalo da farle è già chiavi in mano. Un momento di relax da fare insieme alle sue amiche o con la prole maggiorenne.

Abbonamenti per teatro, cinema e musei

Chissà quante mamme amano il cinema, il teatro, le mostre e hanno dovute sostituirle per decenni con Leolandia, Gardaland et similia! Ore di coda per un giro con la testa in giù ed un panino nella carte stagnola. È decisamente arrivato il momento di ricambiare, non credete?

A seconda del budget, delle esigenze e del luogo in cui vive la nostra mamma, possiamo optare per un abbonamento annuale al cinema, o una tessera per ingresso a mostre e musei, o anche biglietti singoli per eventi, concerti, e spettacoli a teatro. Questo sì che sarebbe un regalo da applausi.

Una terrazza fiorita

È primavera, è tempo di fioritura. Se i balconi, le finestre ma anche gli angoli più reconditi della casa fossero privi del giusto verde, non regalatele un mazzo di fiori ma un abbonamento (ce ne sono diversi con modelli e costi differenti) che le faccia arrivare a casa, mensilmente un pò di tutto: piante grasse, fiori freschi, fiori e piante ornamentali. Finalmente, quando suonano alla porta ci sarà una bella sorpresa per la vostra mamma, al posto della solita vicina che si lamenta del rumori molesti!

Un percorso enogastronomico

Tua mamma è un’appassionata di vini, un’intenditrice di cantine o semplicemente una donna che ama pasteggiare un buon calice di bollicine per non pensare a tutti i coprifuoco violati? Ovviamente si scherza! Ma se vini e/o birre artigianali, prodotti di qualità, champagne, vigneti possono rientrare nelle sue corde, un percorso enogastronomico è la sorpresa perfetta per la festa della mamma. Non ha importanza se, a portata di pochi chilometri da casa non ci sono cantine deputate a questo turismo per intenditori. Potete organizzare il percorso all’interno della prossima vacanza estiva, scegliendo intanto il formato, il genere, e le varie tappe.

Un abbonamento mensile per le colazioni a letto

Le risorse economiche non vi consentono quanto abbiamo proposto fino ad ora? Non c’è motivo che la vostra mamma rimanga senza una bella sorpresa (anzi più di una!) per la festa della mamma. Potete proporle, senza accettare i suoi dolci e troppo generosi “ non ti preoccupare, ci penso io”, un certo numero di colazioni speciali da prepararle ed anche da portarle a letto. Torte o biscotti hand made, cappucci in delivery o fatti in casa, una mise en place che ripagata tutti i tavoli appiccicati di quando il vostro svezzamento gridava vendetta. Un po’ di fantasia, un pizzico di programmazione e la mamma è festeggiata.

Uno chef in casa

Se chiedessimo qual è la cosa che pesa di più ad una mamma, fra le varie incombenze quotidiane, ci sarebbe un vero plebiscito sul pensare “cosa si magia stasera?”. È vero che non è quello il suo ruolo, diventare mamma non prevede un diploma in una scuola alberghiera, eppure sono ancora troppi i figli, le figlie ed i partner che pensano a lei come ad una tuttofare da non pagare.

Nel mentre che il pensiero ancora troppo dominante, cambi, possiamo regalarle una bellissima esperienza da stelle Michelin. Una serata al ristorante potrebbe essere piacevole ma forse un po’ scontata: scegliamo una vera brigata da far armeggiare tra le padelle di casa. Non solo penseranno a cucinare, ed alla grande, ma saranno anche in grado di accendere la lavastoviglie! Unico rischio è che, provata l’esperienza, l’anno prossimo, per la festa della mamma, possa chiedere direttamente un Cannavacciuolo au pair.

Una vacanza insieme

Una vacanza da fare insieme a figli e figlie non è certamente un regalo alla portata di tutti ma, se ci sforziamo un pochino, dal salvadanaio qualche bella banconota può uscire, non credete? Non deve essere necessariamente una settimana in un meta esotica, super lusso, ma basta anche un week-end in un posto del cuore. Al bando la tirchieria: Babbo Natale è sempre stato generoso, giusto?

Il cinema sotto le stelle

È Il sogno romantico di tutte le donne che hanno seguito Jennifer Lopez nel film “Prima o poi mi sposo”: una serata sotto le stelle davanti ad un mega schermo da cinema. Seppur non proprio come quello del film qualcosa di simile si potrebbe riuscite ad organizzarlo, che ne dite?

L’idea c’è ma la realizzazione dipende dalle risorse a disposizione: si potrebbe organizzare nel cortile di casa, con la proiezione sul muro, e sarebbe una cosa molto carine per tutte le mamme del condominio, se si tratta di piccoli stabili.

Se avete invece la fortuna di vivere in una villetta con giardino, sarà molto più semplice. Noleggiate, anche da una piattaforma che potrete poi regalarle, un bel film, organizzare tutto come foste al cinema, patatine, caramelle, bibite, hot dog, prendente un telo da pic-nic, qualche copertina per eventuale venticello, candele e mettete play.

Una sorpresa stupenda, molto romantica per la festa della mamma, forse troppo. L’effetto collaterale da mettere seriamente in conto è il divorzio imminente: “Possibile che vostro madre ad una cosa così romantica non ci ha mai pensato?”. Figli avvisati….