Il servizio offerto da Amazon è proprio ciò che serve per vivere l'inizio delle scuole senza pensieri: acquista in anticipo i libri per l'anno che sta per iniziare, risparmiando, e goditi l'estate

Fonte: iStock Come comprare i libri scolastici su Amazon

Vanno bene l’estate e le vacanze, ma in questo preciso periodo dell’anno c’è una questione che sta molto a cuore ai genitori: i libri scolastici da acquistare per l’anno scolastico successivo. Il tempo sembra essere abbastanza ma, per non incappare in brutte sorprese come quella di non avere il materiale pronto quando la campanella torna a suonare, è bene muoversi in anticipo.

Quella del ritorno a scuola è una preoccupazione per le mamme e per i papà che, invece, vorrebbero vivere i mesi di stop con serenità e senza dover passare più volte nei negozi per sapere se tutti i libri sono arrivati.

Oltre ai volumi addottati dalle scuole, poi, c’è anche da pensare al materiale scolastico: penne, quaderni, astucci e zaini, solo per fare un piccolo elenco di tutte quelle che sono le richieste delle scuole.

Ma c’è un modo, veloce e molto pratico, per allontanare lo stress, ordinare tutto ciò di cui si ha bisogno e farlo comodamente da casa. Inoltre, quanto acquistato verrà recapitato direttamente dove si desidera. Come fare? Con Amazon, naturalmente, l’ecommerce infatti mette a disposizione una serie di servizi pensati per le famiglie che si devono preparare al back to school di settembre e che lo vogliono fare con tutta la tranquillità.

Tutto quello che devi sapere per usare il servizio e risparmiarti stress e fatica nell’attesa che i tuoi figli tornino sui banchi di scuola.

Amazon: pronti al ritorno a scuola? Tutti i servizi

A settembre di ogni anno la campanella torna a suonare nelle scuole italiane e le famiglie sanno bene cosa significa prepararsi al rientro. La mole di materiale scolastico da acquistare è ogni anno molto grande e riuscire a reperire tutto, seguendo attentamente le liste fornite dai singoli istituti e dagli insegnanti, non è così facile.

Amazon, però, ci viene incontro con un servizio super utile a cui accedere non solo per acquistare il materiale necessario, ma anche per ordinare i libri scolastici, croce e delizia di ogni estate.

Clicca qui per comprare tutto il materiale per il ritorno a scuola di tuo figlio!

In questa sezione di Amazon si possono trovare materiale scolastico, elettronica, zaini, astucci, abbigliamento e molto altro: c’è davvero tutto, di tanti marchi diversi e anche in confezioni con grandi quantità, una scelta furba se si sa già che il materiale finisce in fretta, magari perché utilizzato da più fratelli e sorelle.

Fonte: Amazon

Naturalmente vi è anche l’area dedicata ai libri di testo, utilissima e intuitiva, permette di ordinare i volumi che servono con pochi semplici passaggi.

Libri scolastici, come ordinarli su Amazon in modo semplice e veloce

Amazon ha dedicato un’intera sezione del suo sito all’acquisto dei libri scolastici per tutti gli istituti (scuole elementari, medie e superiori). All’interno della pagina troverete tutte le info utili per l’acquisto. Il vantaggio più grande è quello che riguarda proprio l’acquisto dei testi in anticipo e senza stress: scopriamo come ordinarli passo dopo passo.

Acquista ora i libri scolastici su Amazon

Fonte: Amazon

Cliccando sotto il banner “libri adottati”, sulla scritta “consulta l’informativa completa” si arriva a una pagina con diverse info dalla quale si può cliccare direttamente sul sito adozionelibriscolastici.it. Qui è possibile trovare gli elenchi suddivisi per classe, verificare quali libri servono e comprarli direttamente su Amazon ricevendoli a casa. Aspetto da non sottovalutare: in caso di necessità potranno essere restituiti (se acquistati tra il primo luglio 2024 e il 15 settembre 2024) fino al 15 ottobre dello stesso anno. E poi si può richiedere la fattura (o la ricevuta).

A quel punto si potrà procedere con la ricerca per regione, dalla cartina o dall’elenco a lato, oppure cercando l’istituto. Se classe e scuola sono presenti, i libri potranno essere direttamente caricati in carrello: un metodo facile, veloce e senza stress per ricevere a casa propria tutti i volumi scolastici per i propri figli. E si possono acquistare anche quelli non ancora pubblicati che verranno pagati solamente quando spediti.

Fonte: Amazon

Inoltre, si possono comprare con Carta Cultura Giovani Carta del Merito e/o Carta del Docente, ma se venduti e spediti direttamente da Amazon: in questo caso è bene leggere tutta la nota informativa in merito.

Con una velocissima ricerca, una volta restituito il risultato di nostro interesse, si possono acquistare tutti i volumi richiesti dai docenti della scuola direttamente su Amazon. Una volta disponibili verranno spediti direttamente a casa, ancora più velocemente e gratuitamente per chi è abbonato al servizio Prime.

Vuoi comprare i libri scolastici? Sfrutta Prime

Se non sei iscritto al servizio di Amazon Prime è il momento giusto per farlo, perché ti consente di farti arrivare a casa libri e materiale scolastico in poco tempo, con spedizioni veloci e senza costi aggiuntivi.

E, inoltre, apre le porte a tantissime opportunità: servizi e vantaggi che potrai sfuttare nel corso del tempo, come film e serie tv, musica, una vasta scelta di ebook e molto altro. Il primo mese, poi, è gratuito, mentre da quello successivo si può scegliere di pagare il piano annuale (che permette di risparmiare e che ha un costo di 49,90 euro) oppure quello mensile che ammonta a 4,99 euro. Una piccola spesa per non perdere tantissime opportunità e vantaggi.

Prova ora il tuo mese di Amazon Prime gratis e sperimenta il servizio!