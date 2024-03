Arredare casa senza pensieri? Adesso puoi

Una progettazione attenta e studiata nei minimi dettagli può valorizzare e trasformare tutti gli ambienti della tua casa e renderli bellissimi e funzionali. Questo il leitmotiv di La Tre Erre, l’azienda d’arredamento con sede a Trezzo sull’Adda gestita da Rossella Palma con la collaborazione delle arredatrici e interior designer Barbara, Clelia, Luisa e del progettista Luca. Un team di professionisti pronto a trasformare qualsiasi ambiente in un luogo di carattere e funzionale, in base alle esigenze di ogni singolo cliente. Come? Grazie alla capacità di tutto lo staff di saper ascoltare, pensare, ideare e creare in modo lungimirante.

La Tre Erre opera secondo un modello messo a punto in ben vent’anni di esperienza, tramite il quale vengono elaborate soluzioni d’arredo casa attraverso un lavoro minuzioso che coniuga passione per l’interior design, raffinatezza e praticità per soddisfare ogni specifica esigenza.

Ma non solo. La Tre Erre sa perfettamente che acquistare l’arredamento per la propria casa è un investimento importante, non solo per l’impegno economico che rappresenta, ma anche perché i mobili che si scelgono faranno parte della propria vita per molti anni. L’obiettivo principale dell’azienda è quello di far ottenere la casa ideale ai propri clienti, che li rispecchi concretamente e si adatti al loro stile di vita, permettendogli di godere degli spazi domestici al massimo in compagnia dei propri cari e in tutta sicurezza. Per questo, La Tre Erre ha pensato a un’assistenza garantita ai clienti che investono cifre importanti, a partire dai 10.000 euro.

Cosa prevede nel dettaglio il servizio assistenza garantita di La Tre Erre arredamenti?

La garanzia assistita di La Tre Erre, è un servizio a valore aggiunto che si attiva al termine dei due anni di garanzia legale. La Tre Erre garantisce così un’assistenza “zero pensieri” che copre non soltanto l’arredamento acquistato ma tutti gli spazi abitativi del proprio cliente. L’assistenza ha una durata di ben 10 anni e prevede un servizio attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno e mette al riparo da qualsiasi imprevisto: si è andati in vacanza e si è dimenticato aperto il frigorifero? Non c’è problema, l’assistenza garantita copre la spesa per rifornire il frigorifero. Il bagno perde e c’è bisogno dell’intervento di un idraulico? La finestra sbatte e si rompe il vetro? Anche qui, nessun problema: il cliente, grazie all’accordo stipulato con La Tre Erre può chiamare il numero verde e chiedere l’intervento di uno specialista. A garantire la rapidità del servizio, un network di professionisti qualificati attrezzati per il pronto intervento, dall’idraulico all’elettricista, passando per il vetraio e il falegname.

Se anche tu sogni di rinnovare gli spazi della tua casa come cucina, camera da letto o l’intera abitazione, accompagnata da un team di professionisti in grado di trasformare le tue idee in progetti concreti visita il sito www.latreerre.it per richiedere una consulenza personalizzata.