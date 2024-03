Pareti color tortora, come arredare casa e gli abbinamenti migliori

Uno dei colori più in voga per le pareti è il tortora, in tutte le sue declinazioni: scopriamo come usarlo per arredare casa e quali sono gli abbinamenti ideali

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Fonte: iStock I migliori abbinamenti con il color tortora

Ci sono dei colori in grado di valorizzare ogni ambiente, a prescindere dallo stile di arredamento scelto per la propria casa: uno di questi è senza dubbio il tortora, che può essere declinato in moltissime sfumature diverse e che, in base al sottotono, si abbina perfettamente ad un’ampia palette di tinte. Insomma, è un colore estremamente versatile e non “ingombrante”, l’ideale per chi vuole evitare il solito bianco e, soprattutto, per chi è pronto ad osare con contrasti forti. Scopriamo i migliori consigli per arredare casa e gli abbinamenti più belli per sfruttare delle pareti color tortora.

Pareti color tortora: le idee più originali

Partiamo dalle basi: che cos’è il color tortora? Chiamato anche “taupe”, deve il suo nome al tipico piumaggio delle tortore, ma in realtà questo termine racchiude un’intera palette di nuance bellissime. Genericamente, possiamo dire che si tratta di una tinta neutra che può essere declinata in molteplici sfumature, a seconda del sottotono scelto e dell’intensità del colore stesso. Ci sono, così, nuance chiarissime e fredde che ricordano molto il grigio, e al contrario altre più scure e calde che si avvicinano ad un marrone. In mezzo, un’infinità di altre possibilità: alcuni toni sono più rosati, altri invece tendono maggiormente all’oro e altri ancora addirittura al verde.

Insomma, avrete capito che siamo davanti ad un mondo davvero molto vasto. Non dovrebbe dunque sorprendere la versatilità con la quale possiamo arredare casa scegliendo genericamente un color tortora per le pareti. Se siete però alla ricerca di qualche spunto originale, vediamo delle idee che potranno sorprendervi. Per un ambiente più caldo, optate per una nuance sui toni del marrone e create una parete bicolore con il bianco: il risultato sarà estremamente elegante e raffinato, perfetto soprattutto per la zona giorno. Potete anche scegliere di abbinare una tonalità più chiara ad una carta da parati dal colore più intenso, per un effetto davvero “wow”.

Cameretta dei bambini da rinnovare? Anche qui il tortora si presta egregiamente: in questo caso, potreste realizzare dei giochi di colore dipingendo le pareti con forme geometriche come triangoli o rombi. In alternativa, anche le classiche righe verticali si adattano molto bene ad un ambiente più vivace, aiutando anche ad alzare i soffitti per rendere la stanza otticamente più ampia. Un’altra idea particolarmente suggestiva consiste nel realizzare una struttura ad arco sulla parete, usando magari del cartongesso per creare una nicchia, e dipingerla di un colore a contrasto da abbinare al tortora. Resta dunque da rispondere ad una domanda: quali sono i colori più adatti?

Quali colori abbinare al tortora

Essendo una tonalità neutra che si declina in molti sottotoni diversi, il tortora si abbina perfettamente ad un’ampia gamma di colori. Abbiamo già visto il bianco, che è l’ideale per stanze di piccole dimensioni o poco luminose, ma anche per chi ha scelto uno stile tipicamente scandinavo che richiede una grande quantità di colori chiarissimi. Naturalmente, si possono poi abbinare diverse sfumature di tortora per rendere l’ambiente un po’ più movimentato, facendo sempre attenzione a non esagerare con il numero di colori usati. Rimanendo su una palette neutra, via libera anche al crema e al beige, che danno una grande sensazione di calore.

E se invece volete osare un po’ di più? Allora la scelta è praticamente infinita: potete spaziare da un bel verde bosco ad un azzurro molto più tenue, a seconda dell’effetto finale che desiderate. Per la camera da letto, è consigliato un colore caldo e rilassante come il rosa pastello, una sfumatura tornata di gran moda. E perché no, potete persino scegliere il colore Pantone dell’anno, il Peach Fuzz, che renderà la vostra casa indubbiamente molto trendy. Insomma, lasciatevi trasportare dalla fantasia e create il vostro abbinamento preferito per avere delle pareti che vi faranno sentire proprio a casa.

I materiali e gli arredamenti migliori

Vediamo adesso come arredare casa se avete delle pareti color tortora: uno dei materiali migliori è sicuramente il legno, che si abbina perfettamente ad ogni nuance e offre una piacevole sensazione di calore. Via libera allora al parquet, soprattutto se di alta qualità, e ai mobili in legno che contrastino con le pareti. Se avete optato per un tortora scuro, meglio scegliere legni chiari come l’abete o il rovere sbiancato, in caso contrario potete invece optare per un bel noce o un mogano molto intenso. L’effetto vi sorprenderà.

In soggiorno, potete dare un tocco extra di calore usando divani o poltrone in pelle marrone: per evitare che l’ambiente risulti troppo scuro, dovrete soltanto stemperare con i dettagli. Spazio a cuscini e plaid bianchi o color crema, lampade che donino una luce calda e soffusa, tende di tessuto leggero e molto chiare. In camera da letto, non dimenticate di aggiungere un grande specchio per valorizzare la vostra parete tortora. Vi aiuterà ad ingrandire l’ambiente e anche a renderlo molto più luminoso durante la giornata.

Non sottovalutate poi l’abbinamento tra il tortora e i metalli, che contribuiscono a dare al colore un tocco di luminosità in più. È la scelta perfetta se amate lo stile industriale: potete allora usare l’acciaio, il rame, l’ottone o l’oro per impreziosire ogni stanza, semplicemente aggiungendo qualche dettaglio come una lampada, un vaso o un portacandele. Infine, aggiungete un po’ di verde per donare un aspetto naturale alla vostra casa. Ci sono tante piante da interno che non richiedono eccessive cure, perfette anche per chi non ha il cosiddetto “pollice verde”. Vedrete l’atmosfera cambiare in un batter d’occhio.