Idee mensole in cartongesso: come realizzarle e renderle impermeabili

Avete un angolo della casa da arredare e non sapete come? Realizzate delle semplici mensole in cartongesso: ecco tutti i consigli utili per farlo

Fonte: iStock Come realizzare delle mensole in cartongesso

Mensole e cartongesso, due elementi che, in casa, possono trovare ampio spazio come complementi d’arredo: perché non sfruttarli insieme? Se avete un po’ di manualità, il fai da te è un’opzione semplice, economica e di gran lunga molto soddisfacente. Potete dunque realizzare delle mensole in cartongesso per arredare qualsiasi angolo della casa, creando strutture più o meno complesse a seconda delle esigenze (e delle vostre abilità, ovviamente). Vediamo quello che vi serve e come procedere.

Che cos’è il cartongesso

Parliamo proprio del cartongesso: che cos’è e come si usa? Si tratta di un materiale relativamente recente (almeno così come lo conosciamo oggi), composto da gesso minerale trattato in maniera opportuna in base all’utilizzo che se ne dovrà poi fare. È uno degli elementi più utilizzati attualmente in edilizia leggera, per via dei suoi numerosi vantaggi: è economico, leggero, versatile, generalmente ignifugo e idrorepellente, nonché dotato di particolari qualità termoacustiche – funge infatti da isolante, mantenendo stabile la temperatura e contenendo i rumori.

Insomma, il cartongesso è davvero un ottimo materiale per realizzare elementi come controsoffitti e pareti divisorie, ma non solo: vista la sua facilità d’impiego, è ben presto diventato la prima scelta per la creazione di decorazioni e complementi d’arredo, anche con il fai da te. Non sono necessarie competenze tecniche particolari per poter costruire qualcosa con questo materiale, quindi potete davvero sbizzarrirvi e dare vita a piccole opere che, con un po’ d’attenzione, sembrano fondersi direttamente con la parete, donando un effetto armonioso.

Idee per arredare con mensole in cartongesso

Se volete cimentarvi per la prima volta con il cartongesso, potete provare a realizzare delle semplici mensole. Avete già in mente qualche idea o avete bisogno di uno spunto geniale? Ce ne sono davvero tantissimi: ad esempio, potete così creare una composizione in soggiorno al posto della classica parete attrezzata, oppure decorare un muro rimasto troppo vuoto senza bisogno di acquistare nuovi mobili. Il cartongesso va bene in qualsiasi ambiente, dalla cucina al bagno, passando per la camera da letto: il limite è solo la vostra fantasia. E una volta acquisita un po’ di abilità, potrete persino realizzare strutture più complesse come una cabina armadio.

Come realizzare mensole in cartongesso

Ma passiamo al dunque: come realizzare una mensola in cartongesso? Come prima cosa, dovrete procurarvi tutto il materiale necessario, facilmente reperibile in qualsiasi negozio di bricolage o addirittura online. Vi serviranno innanzitutto dei pannelli di cartongesso dello spessore desiderato e dei profili zincati in alluminio per costruire la struttura portante volta a sorreggere le mensole. Avrete poi bisogno di viti a volontà, di stucco, di carta vetrata ed eventualmente di un barattolo di vernice per dipingere il cartongesso.

Per quanto riguarda invece gli attrezzi, procuratevi un metro, un righello e una matita per segnare le misure, un seghetto adatto a tagliare l’alluminio, un trapano avvitatore per il muro, un cutter per il cartongesso, una livella a bolla e una spatola per lo stucco (oltre, eventualmente, al materiale necessario per riverniciare le vostre mensole). Una volta acquistato e messo insieme tutto ciò che vi servirà per lavorare, potete iniziare: fate un progetto su carta, in modo da non rischiare di commettere errori. Quindi prendete le misure sulla parete, segnando il tutto con la matita.

Tagliate i profili in alluminio della giusta misura, quindi fissateli alla parete con il trapano e le viti, assicurandoli nella maniera corretta (se le mensole dovranno sostenere un peso abbastanza alto, aggiungete dei tasselli in più). Naturalmente, nell’assemblare la struttura portante verificate man mano che sia perfettamente diritta, aiutandovi con la livella. A questo punto potete iniziare a rivestire i profili metallici con il cartongesso, dapprima sotto e sopra, passando poi ai lati. Utilizzate il cutter per tagliare il materiale a misura e le viti per fissarlo.

Le mensole sono ora pronte, non resta che renderle esteticamente più piacevoli da vedere. Armatevi dunque di spatola e stucco, dando un primo strato per coprire le viti e le imperfezioni più grandi. Lasciate asciugare bene per un paio di giorni, ventilando l’ambiente in modo che lo stucco secchi prima, quindi passate la carta vetrata per eliminare eventuali grumi e, rimossa la polvere, date una seconda mano più leggera: servirà a coprire anche le imperfezioni più piccole. Dopo aver lasciato asciugare (basteranno 24 ore, visto che si tratta di un intervento più leggero), ripassate la carta vetrata in modo da levigare perfettamente le vostre mensole.

L’ultimo passaggio consiste nel decorare le mensole di cartongesso: se volete dare un effetto di continuità con la parete su cui le avete costruite, potete lasciarle bianche (o usare una vernice del colore del muro, nel caso in cui quest’ultimo fosse di qualche altra tonalità). Ma nessuno vi impedisce di dare un tocco di colore, anche a contrasto, semplicemente sulla base delle vostre preferenze. Procuratevi dunque della vernice per cartongesso, scegliendo la vostra tinta preferita, una pennellessa per le superfici più grandi e un pennello più piccolo per rifinire i dettagli.

Come impermeabilizzare il cartongesso

Il cartongesso può anche essere reso impermeabile: generalmente non ce n’è bisogno, ma dipende dall’ambiente in cui avete deciso di posizionare le vostre mensole. Ad esempio, in bagno è consigliabile fare il trattamento per proteggere la struttura da eventuali schizzi d’acqua e dall’umidità. Lo stesso vale per la cucina: se avete delle mensole vicino al piano da lavoro, potrebbero facilmente bagnarsi. Per non parlare della possibilità che vi si rovesci sopra qualcosa di liquido mentre state cucinando. Insomma, l’impermeabilizzazione è una procedura semplice e, a volte, molto utile.

Come fare? In commercio sono disponibili delle apposite guaine impermeabilizzanti, che però si rivelano necessarie soprattutto per quegli elementi in continuo contatto con l’acqua – come ad esempio una parete che delimita la doccia. Per una semplice mensola, è più che sufficiente acquistare una speciale vernice che rende impermeabile ogni superficie – potete trovarla in tutti i negozi di bricolage. Applicatela con il pennello, seguendo le istruzioni riportate sulla confezione in merito all’eventuale diluizione, e lasciate asciugare molto bene. Il gioco è fatto: le vostre mensole sono pronte per il loro nuovo utilizzo, e non dovranno più temere l’acqua.