Testata per letto “fai da te”: 4 idee BELLISSIME!

Volete rinnovare la vostra camera senza cambiare tutto (e senza spendere troppo)? Ecco alcune idee originali per una testata per letto fai da te

Ogni tanto sentite la voglia di rinnovare casa, ma non avete un budget molto elevato? Ci sono tantissimi metodi per risparmiare, a partire dal fai da te: alcuni progetti sono semplici da realizzare e fanno davvero una gran bella figura, quindi poca spesa e massima resa! Per la camera da letto, ad esempio, si possono andare a modificare solo alcuni dettagli e ottenere ugualmente un risultato strepitoso, a costo quasi zero. Vediamo alcune delle idee più originali per realizzare una testata per il letto in maniera facile e veloce.

Testata per letto fai da te: come fare

Per dare un nuovo aspetto alla vostra camera, basta semplicemente cambiare la testata del letto – o, se non l’avete mai, realizzarne una nuova. Se state pensando a lavori particolarmente impegnativi o costosi, niente di più sbagliato: vi basteranno pochissimi materiali (spesso di recupero), una spesa minima e un po’ di pazienza per dare vita ad una testata bellissima, originale e in grado di cambiare completamente la camera da letto. Non dovrete così acquistare mobili nuovi, che ormai costano un occhio della testa: se quelli che avete sono ancora buoni, sarebbe un vero spreco.

Testata con bastone e cuscini

La prima idea è davvero semplicissima e molto originale: dovrete procurarvi solamente un bastone in legno di lunghezza pari alla larghezza del vostro letto. Potete usare un bastone per tende o recuperare del materiale di scarto in qualche falegnameria, così da spendere ancora meno. Fissate due supporti a circa 20 cm dal bordo del letto, su entrambi i lati: per quanto riguarda l’altezza, potete scegliere quella che preferite. A questo punto, sistemate il bastone sui supporti e utilizzate dei semplici ganci per appendere dei maxi cuscini, in modo che poggino sul muro, esattamente sopra il letto.

Naturalmente, potete impreziosire questa semplice testata con tutto quello che vi stuzzica la fantasia: dai nastri colorati a delle mensoline sistemate proprio sopra il bastone, dove poggiare le vostre foto più belle o qualche cornice vuota di design. Potete anche acquistare dei maxi cuscini di ricambio, di colori diversi, per dare un tocco di allegria alla vostra camera in pochissimi istanti. Sarà come avere una testata sempre diversa, magari abbinata con la biancheria da letto.

Testata con una vecchia persiana

Se avete da poco ristrutturato casa, è possibile che vi sia rimasta in giro qualche vecchia persiana. In alternativa, non è difficile recuperarne qualcuna: più è datata e meglio è, quindi non vi preoccupate per le sue condizioni. Come utilizzarla per fare una testata? Semplicemente, inchiodatela al muro per la lunghezza, esattamente al di sopra del letto. Prima, naturalmente, dovrete renderla adatta alla vostra camera: carteggiatela, se necessario, quindi dipingetela del vostro colore preferito o datele un effetto shabby per un’atmosfera più romantica, o ancora semplicemente proteggetela con uno strato di impregnante trasparente per lasciare intatto il suo aspetto originario.

Testata con tavole di legno

Che amiate lo stile rustico o quello moderno, delle semplicissime tavole di legno si trasformeranno nella vostra testata perfetta. Procuratevene alcune, non importa che siano tutte uguali: dovrete inchiodarle dietro il letto, per tutta la sua larghezza (o anche un po’ di più, così da coprire anche la parete dove poggiano i comodini. Anche in questo caso, potete dar loro l’aspetto che preferite. Carteggiatele e tagliatele in base all’altezza che preferite – potete anche farle di altezze diverse, verrà una testata davvero molto originale. Poi lasciatele del loro colore originale oppure dipingetele a piacere.

Quest’idea è davvero suggestiva perché può essere personalizzabile in un’infinità di modi. Il legno, infatti, si presta benissimo non solo per essere verniciato in mille tonalità diverse, ma anche per realizzare tanti lavoretti fai da te. Potete intagliarvi delle figure, oppure incidervi sopra qualche scritta. O, se non avete particolari abilità manuali, potete semplicemente appendervi un filo di luci, delle vecchie lampade a parete o delle splendide decorazioni. Se avete dei bambini, può persino diventare una vera e propria tela su cui lasciar spazio alla loro fantasia.

Testata con bastone e conchiglie

Per la vostra accogliente casa al mare (o semplicemente se amate le ispirazioni marinare), cosa c’è di meglio che una testata ricca di splendide conchiglie? Il progetto è tutt’altro che complicato: procuratevi un vecchio bastone, meglio se un po’ nodoso e non perfettamente dritto, e appendetelo a due sostegni, come abbiamo visto in precedenza. Ora procuratevi dello spago di colore chiaro e tagliatene alcuni pezzi di diversa lunghezza (ricordatevi che andranno a formare la testata, quindi non dovranno essere più lunghi della distanza tra il bastone e il letto).

Ora potete sbizzarrirvi: con della colla a caldo, incollate le conchiglie sui pezzi di spago, lasciando dello spazio tra l’una e l’altra. Potete anche colorare le conchiglie prima di appenderle, così da portare una ventata d’allegria in camera da letto. Una volta finito, dovrete semplicemente attaccare ogni pezzo di spago al bastone, lasciando che le conchiglie penzolino sopra il letto. Naturalmente, questo progetto può essere personalizzato con tantissimi altri oggetti: al posto delle conchiglie, ad esempio, potete usare delle farfalle di plastica (o di cartoncino, che creerete con le vostre mani divertendovi insieme ai bambini).

Testata con vecchi pallet

I bancali di legno possono trasformarsi in veri e propri pezzi d’arredamento. E in camera da letto si prestano perfettamente a diventare una testata originale. Sistematene un paio per la lunghezza proprio dietro il letto, posizionandoli contro la parete. Per sicurezza, potete anche inchiodarli al muro. Anche in questo caso, lasciate che sia la vostra fantasia a fornirvi la chiave giusta per decorare i pallet: carteggiateli accuratamente, quindi dipingeteli o create un effetto shabby chic con pochissimi strumenti. La cosa ancora più bella di questo progetto è che i bancali hanno dei supporti che somigliano a delle piccole mensole, da poter sfruttare come meglio preferite.

Potete sistemarci dei soprammobili o i peluche che vi ricordano la vostra infanzia, oppure usarli al posto dei comodini per posizionarci la lampada e la radiosveglia. Via libera con la fantasia: per chi ama rilassarsi con un buon libro, ad esempio, possono fornire supporto come piccola libreria da rifornire di volta in volta. E – perché no? – potete persino metterci un bel vaso di fiori o qualche piccola piantina, per dare colore e aria alla vostra camera da letto.