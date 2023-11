Ristrutturare casa col partner: come sopravvivere allo stress

È arrivato il momento di ristrutturare casa, e la vostra coppia sembra già in crisi? Ecco alcune dritte per sopravvivere allo stress insieme al partner

Fonte: iStock Ristrutturare casa col partner: come sopravvivere

Comprare casa insieme è un passo importante: sarà questo il vostro nido d’amore, il luogo dove progettare un futuro di coppia, lo spazio dove trovare affetto e calore e in cui rifugiarsi dalle difficoltà della vita quotidiana. Ma quando arriva il momento di fare i lavori di ristrutturazione – e prima o poi quel momento arriva per tutti! – la faccenda si complica. Improvvisamente, la casa tanto amata diventa fonte di stress. E può addirittura mettere a dura prova anche la relazione più solida. Per fortuna, con qualche consiglio intelligente è possibile sopravvivere a questo compito faticosissimo senza (troppi) danni: ecco come ristrutturare casa col partner e uscirne ancora più innamorati.

Ristrutturare casa: i problemi di coppia

Quando si tratta di ristrutturare casa – che sia appena acquistata o già “vissuta” dalla coppia – i problemi sembrano improvvisamente aumentare a dismisura. È davvero facile cedere allo stress, che inevitabilmente accompagna ogni lavoro di questa portata. E spesso ci si sfoga con il proprio partner, mettendo in crisi la relazione: come si può evitare tutto questo? Il segreto sta in una sola parola: comunicazione. Parlare è importantissimo, ancor di più quando si deve affrontare un momento difficile – e avere operai che mettono completamente sottosopra la propria casa rientra senza alcun dubbio tra i momenti difficili per una coppia.

Le dritte per evitare i conflitti

Se la comunicazione con il proprio partner è fondamentale in qualsiasi aspetto della vita, lo diventa maggiormente quando ci si deve arrendere ai lavori di ristrutturazione della casa in cui si vive, visto che lo stress è destinato a schizzare alle stelle e, in queste condizioni, ci si “infiamma” facilmente. Per fortuna, ci sono alcune dritte che possono evitarvi di incappare in problemi di coppia o in veri e propri conflitti.

Ricordate sempre che, innanzitutto, è importante essere sempre trasparenti e non fare le cose di nascosto. Qualsiasi bugia, piccola o grande, verrà assolutamente a galla nel giro di poco tempo, quindi è inutile fare un acquisto all’insaputa del partner o fingere di aver speso molto meno di quello che avete fatto realmente, solo per non dover affrontare una discussione. Meglio parlarne in anticipo, così da fare ogni scelta con più serenità. E ora vediamo qualche suggerimento per sopravvivere alla ristrutturazione della vostra casa senza che la coppia ne risenta.

Definire il budget

La prima cosa da fare in assoluto quando si valuta di ristrutturare un appartamento consiste nel mettersi a tavola e fare i conti: iniziate dunque definendo il vostro budget, facendo in modo che sia il più realistico possibile. Sognare in grande fa bene all’animo, ma non al portafogli, quindi non esagerate con le pretese e cercate di ottenere il meglio con le risorse che avete a disposizione. Una volta capito qual è il budget massimo totale che potete concedervi per i lavori in casa, scegliete assieme in che modo suddividerlo.

Potrebbe essere difficile quando non si hanno le stesse idee (ed è rarissimo che ciò accada), quindi preparatevi a cercare un compromesso. Se vorreste concentrarvi soprattutto sulla cucina ma la vostra dolce metà vuole assolutamente rifare il bagno da cima a fondo, potrete raggiungere un accordo limando qualche spesa extra qua e là, senza dover obbligatoriamente rinunciare ai vostri sogni. L’importante è che queste decisioni le prendiate insieme, senza rimandare a quando i lavori saranno iniziati – e lo stress sarà quindi alle stelle.

Prepararsi alle spese impreviste

Purtroppo, in ogni ristrutturazione che si rispetti è d’obbligo che vengano fuori delle spese impreviste. E questo potrebbe mandare a monte qualche progetto, andando ad influire inevitabilmente sul benessere della coppia. Partite dunque prevenendo ogni problema: dal vostro budget, sottraete una somma che verrà messa da parte e destinata solamente alle eventuali spese extra. Se doveste essere tra i pochi fortunati a non doverne aver bisogno, niente paura: una volta finiti i lavori, potrete usare quel denaro per “premiarvi” con qualcosa per la casa o, meglio ancora, per fare un bel viaggio e riprendervi dallo stress.

Lavorare insieme al progetto

Dopo aver parlato di soldi, occorre stabilire un primo abbozzo di progetto. Ed è proprio in questo momento che iniziano i problemi: quando mai capita che in coppia si è d’accordo con le scelte del partner? Dai mobili alle piastrelle del bagno, passando per i pavimenti e i lampadari, è praticamente impossibile non doversi scontrare con le idee differenti della propria dolce metà. Non vi resta che rimboccarvi le maniche e affrontare subito ogni possibile disaccordo, mettendo sul tavolo tutti i vostri desideri e facendo chiaramente capire al partner dove siete disposti a cedere e a cosa invece tenete troppo per rinunciarvi.

Per immedesimarvi meglio in ciò che state facendo, l’ideale sarebbe riuscire ad immaginare il lavoro già finito. Per moltissime coppie, infatti, questo è un modo per allentare lo stress e le tensioni, pensando a come sarà bello vivere in una casa completamente rinnovata dopo tanti lavori. Affidatevi dunque a dei professionisti e chiedete un rendering il più accurato possibile, per “vedere” quello che sarà il risultato finale.

Stabilire un calendario dei lavori

Ora è tempo di iniziare la ristrutturazione vera e propria: se ne occuperanno dei professionisti, ma questo non significa che la vostra presenza non sia importante. Siate chiari sin dal principio e chiedete un calendario dei lavori, così da poter tenere sotto controllo come procedono le operazioni. Questo vi servirà anche per sentire meno stress, perché avrete sempre chiaro in testa quando tutto questo finirà – al netto di qualche inevitabile ritardo, ovviamente.

Concedersi una “fuga”

Infine, se sentite il bisogno di staccare la spina, non esitate a farlo. Rifugiatevi un paio di giorni dai vostri genitori o da un amico, per poter ricaricare le pile lontano dai rumori degli operai, approfittandone per “riposarvi” un attimo anche dal partner: vi farà bene per poi tornare più affiatati che mai. Se invece preferite una fuga romantica insieme, meglio ancora! Regalatevi un weekend alle terme o in qualsiasi altro posto vi faccia sentire profondamente rilassati, per poi tornare a casa finalmente più sereni e pronti ad immergervi nuovamente nei lavori.