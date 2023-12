Decori di Natale fai da te: 8 idee facili per l’albero

Fonte: iStock Le più belle decorazioni fai da te per l'albero di Natale

Si avvicina il momento più magico dell’anno: è già tempo di tirare fuori addobbi e lucine, per dare alla vostra casa una splendida atmosfera natalizia. Forse la tradizione più bella di queste feste è l’albero di Natale, da decorare rigorosamente in famiglia. E Siete a corto di ninnoli da appendere tra i rami? Nessuna paura: con un po’ di fai da te, potrete realizzare decine di decori spettacolari con materiale di recupero (e a costo quasi zero!), magari intrattenendo anche i più piccini. Scopriamo insieme 8 idee semplici e originali da copiare subito.

Addobbi con i bastoncini di legno

Se avete in casa dei bambini, probabilmente saprete già che i bastoncini di legno dei gelati e dei ghiaccioli si rivelano un preziosissimo materiale di recupero per tanti lavoretti. Se ve ne è avanzato qualcuno dalla scorsa estate, potete sbizzarrirvi con la fantasia. Vi servirà solo della colla a caldo per attaccarli tra di loro, dando vita a splendidi addobbi natalizi. Qualche idea? Incollatene quattro – uno accanto all’altro – in senso verticale e poi sistematene sopra uno più corto in obliquo: sarà un perfetto omino di neve fornito di cappello. Oppure create delle stelle di Natale da decorare a piacere, con colori e brillantini. Un piccolo pezzo di spago ripiegato in due e incollato sulla parte superiore degli addobbi vi servirà per poterli appendere.

Coccarde con i rotoli di carta igienica

Non gettateli via: i rotoli di cartone su cui viene avvolta la carta igienica sono perfetti per creare delle splendide decorazioni natalizie. Se volete realizzare delle coccarde, schiacciate un rotolo e poi tagliatelo in 6 striscioline da circa un centimetro l’una. Incollate queste striscioline l’una sopra l’altra, sino ad ottenere una coccarda. Al centro di essa, potete aggiungere delle perline o dei bottoni. Ora potete colorarle come più preferite, usando anche nastrini o brillantini. Come ultima cosa, incollate sulla parte superiore di ogni coccarda un piccolo pezzo di spago ripiegato, per poterle appendere all’albero.

Alberelli di Natale con i tappi di sughero

Anche i tappi di sughero, come quelli delle bottiglie di vino, si prestano benissimo a diventare deliziosi addobbi per l’albero di Natale. Recuperatene alcuni, quindi tagliateli a rondelle di spessore pari a circa un centimetro. Disponeteli in modo da formare un alberello natalizio: ve ne servirà uno come base, quindi procedete a piacimento per raggiungere le dimensioni desiderate. Colorate con le tempere e decorate come vi suggerisce la vostra fantasia, usando tutto il materiale di recupero che vi sembra possa fare al caso vostro: nastri, perline, piccoli bottoni colorati… Infine, incollate un pezzo di spago ripiegato in due sull’ultima rondella di sughero in alto, per appendere le decorazioni.

Omini di neve con i tappi di alluminio

Se a casa vostra non va per la maggiore il vino bensì la birra, recuperate un po’ di tappi in alluminio e usateli per dare vita a piccoli omini di neve davvero deliziosi. Ve ne serviranno tre per ogni decorazione: prendete un nastro colorato e piegatelo in due, quindi incollatevi i tappi, in modo che siano uno sopra l’altro e che si tocchino appena. Ricordate di lasciare dello spazio sia sopra che sotto (il nastro con l’occhiello in alto vi servirà per appendere gli addobbi al vostro albero di Natale). Ora non vi resta che decorare a piacere: incollate dei nastri per fare una sciarpa, disegnate occhi, naso e bocca, e non dimenticate i bottoncini del vestito.

Decori con la pasta di sale

La pasta di sale è facile da realizzare, economica e perfetta da usare con i bimbi, perché richiede solo ingredienti naturali. In una ciotola, versate una tazza di farina e una di sale, quindi aggiungete dell’acqua e iniziate ad impastare finché non otterrete un composto liscio e omogeneo. Lasciatelo riposare mezz’ora in frigo e poi usatelo per creare delle splendide decorazioni natalizie: potete fare delle stelle, delle palline, degli omini di neve o delle forme un po’ più complesse, come delle piccole renne o dei simpatici guantini invernali. Fate un foro sulla parte superiore e poi mettete tutto a cuocere in forno per circa 1 ora a 150°C. Una volta che gli addobbi saranno freddi, decorateli a piacere, infilate dei pezzi di spago nei fori e appendeteli all’albero di Natale.

Palline di Natale con lo spago

Avete mai realizzato delle palline di Natale con lo spago? È davvero semplicissimo e molto divertente. Procuratevi dei rocchetti di spago colorato e alcuni palloncini di diverse dimensioni. Come prima cosa, gonfiate i palloncini e chiudeteli: prendete quindi lo spago e iniziate ad avvolgerlo attorno ad essi, lasciando degli spazi vuoti. Una volta finito, mescolate acqua e colla vinilica in parti uguali e poi spalmate il composto su tutta la pallina – è in questa fase che, se volete, potete aggiungere dei glitter. Lasciate asciugare per tutta la notte, poi fate scoppiare il palloncino e tirate via i suoi residui dall’interno della pallina. Ora non vi resta che usare un pezzetto di spago per appendere le vostre decorazioni all’albero.

Cuori con il feltro

Il feltro è un materiale economico e molto versatile, perfetto per preparare qualche semplice addobbo natalizio. In questo caso, vediamo come fare dei cuori. Procuratevi del feltro di diversi colori, disegnateci sopra dei cuori di diverse dimensioni e poi ritagliate le figure. Ora incollatele in modo che ogni decorazione sia formata da due o tre cuori l’uno sopra l’altro: mettete quelli più piccoli al centro, usando della colla a caldo. Infine, aggiungete qualche dettaglio – perline, bottoni, nastrini – e un po’ di spago piegato in due per poter appendere i cuori al vostro albero di Natale.

Angioletti con la carta

Infine, vediamo come preparare degli angioletti di carta. Vi servirà del cartoncino colorato: tagliate dei rettangoli e piegate uno di essi a fisarmonica nel senso della larghezza. Ora piegate la strisciolina ottenuta per circa un terzo. Replicate questi passaggi con un secondo rettangolo di cartoncino. Infine, incollate le due forme così ottenute, lasciando le piegature verso l’esterno (saranno le ali dei vostri angioletti. Allargate le pieghe dei cartoncini, quindi incollate sopra le figure un piccolo cerchio – ottenuto anch’esso con il cartoncino – per fare la testa dell’angelo. Aggiungete un fiocco sul collo e un pezzo di nastro piegato in due per appendere gli addobbi.