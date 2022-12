Addobbi natalizi: decorazioni originali e tendenze da scoprire

Impacchettare i regali, scegliere i colori e lo stile delle decorazioni natalizie: non è mai troppo presto per addobbare casa in vista del Natale, il periodo più magico dell’anno. Per non farsi trovare impreparati l’ideale è studiare le ultime tendenze e le novità per gli addobbi che andranno ad abbellire non solo l’albero ma ogni angolo della propria abitazione, creando un’atmosfera unica.

Albero di Natale 2022: trend e decorazioni da scegliere

L’albero di Natale è senza dubbio il simbolo indiscusso delle feste. Come sarà quest’anno? Le tendenze puntano su uno stile minimal, ma chic, che rispetti comunque la tradizione. Largo spazio dunque ad addobbi ispirati alla Natura, come foglie, frutta secca e coni, da provare anche gli accostamenti più audaci, con luci e colori accesi che si mescolano per dare vita a un albero di Natale che non passa inosservato.

Non c’è nulla di meglio che unire la bellezza delle festività con la frizzante aria di montagna. La tendenza mountains domina le festività, con colori rilassanti ed eleganti, come il blu e l’argento, senza dimenticare l’albero di Natale innevato, un vero must!

Voglia di vivere una favola? Allora l’ideale sono gli addobbi scintillanti e dalle forme geometriche, che mescolano colori dorati e argentati con materiali trasparenti o lucidi, per rendere sfavillanti le feste di Natale.

Fra le tendenze più in voga per le decorazioni natalizie non potevano mancare le vibes naturali. La Natura infatti ispira il Natale con foglie che richiamano l’idea di intimità, semplicità e famiglia, elementi in legno e tonalità neutre che si accostano ai colori tipici delle feste, come il rosso, l’argento, l’oro o il blu.

Addobbi natalizi: i colori di tendenza

Semplicità, ma anche voglia di celebrare al meglio il Natale: i colori di tendenza per gli addobbi natalizi puntano sull’eleganza e la capacità di esprimere emozioni forti, rendendo ancora più vivido lo spirito delle festività.

Quali saranno i colori must? Si parte dal bianco, una nuance luminosa che richiama il candore della neve e dona un senso di pace. Un colore da accostare senza timore all’argento o all’oro metallizzato, tonalità che conferiscono lucentezza e allegria, rendendo tutto più speciale.

Spazio pure per le sfumature del verde, nuance associata alle foglie e all’erba, dunque al trend della natura, e ai colori neutri e tenui della terra. Infine il rosso e il blu accesi continuano a dominare tra gli addobbi natalizi, regalando un colpo d’occhio eccezionale, fra calore e accoglienza.

Decorazioni di Natale: i consigli fra tradizione e novità

Un mix fra reale e immaginario, un connubio perfetto fra semplicità e voglia di magia: le decorazioni di Natale 2022 partono dalla consapevolezza e dal desiderio di ritrovare il contatto con il vero significato delle feste. Iniziando da un richiamo alla natura, sia nelle forme che negli elementi decorativi. Linee precise e toni chiari definiscono dunque frutti, coni e foglie.

Accanto a questo splendido mix si accostano addobbi natalizi che richiamano poesia e grazia, con fiori e palline eleganti, in oro, argento, ma anche rosso e blu intenso. Non mancano, infine, le combinazioni più audaci, con design accattivanti e colori vibranti in grado di stupire e strappare un sorriso.

Per concludere, non possono mancare le luci. L’illuminazione per il Natale 2022 prevede tante opzioni fra artigianato e design. L’albero con le luci integrate resta un’idea perfetta per dare un tocco d’eleganza agli arredi natalizi, non mancano poi le ghirlande, accompagnate dalle tradizionali reti ice fire, da usare sia all’interno che all’esterno, e dall’effetto neve.