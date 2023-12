Alberi di Natale: come scegliere quello giusto per la tua casa

È arrivato il momento di addobbare l'albero di Natale. Ecco come scegliere quello giusto e dove acquistare i modelli più belli (per tutti gli spazi e le esigenze)

Il protagonista assoluto delle feste di fine anni è sempre lui: l’albero di Natale. Capace di rallegrare ogni stanza della casa, piace a grandi e piccini e il momento di addobbarlo diventa un’esperienza magica tutta da vivere e da condividere.

Le feste di Natale iniziano proprio dalla sua preparazione, quando finalmente arriva il giorno di scegliere le decorazioni da utilizzare e sembra di tornar bambini. Ma qual è l’abete più adatto per ogni esigenza? Ve lo sveliamo noi: ecco come scegliere l’albero di Natale e dove acquistare quello giusto.

Alberi di Natale: vero o artificiale?

Albero di Natale vero oppure un modello sintetico? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci prima di dedicarci agli acquisti. Un abete vero è certamente più suggestivo, ma nella realtà questa scelta è ben adatta a pochi: a meno che non si disponga di un ampio giardino, è meglio optare per un albero artificiale che offre numerosi vantaggi.

Un albero di Natale vero necessita di continua manutenzione, comporta una perdita interminabile di aghi sul pavimento (perché mal sopporta la temperatura degli interni di una casa) e, terminate le feste, deve essere collocato in giardino dove, periodicamente, deve potato secondo necessità. Inoltre un albero vero tende, per sua natura, a crescere: in poco tempo le sue dimensioni potrebbero non essere più adatte all’ambiente di casa.

Un albero di Natale finto anzitutto mantiene inalterato il suo aspetto nel tempo senza subire grandi modifiche con il passare degli anni. È semplice da riporre e da montare: terminate le feste, in pochi minuti potrà essere sistemato nella sua scatola, pronto per le feste dell’anno successivo. Inoltre un albero di Natale artificiale è disponibile in tante misure, forme e colori per adattarsi ad ogni esigenza.

Alberi di Natale: i colori disponibili

Dunque, gli alberi di Natale sintetici sono quelli che meglio si prestano per essere utilizzati durante le feste di fine anno, ma la scelta è ancora sterminata. Uno dei pregi degli abeti finti è il fatto di essere disponibili in tante varianti di colore adattandosi così alle esigenze di tutti. Ecco quali sono i nostri preferiti e dove acquistarli!

Alberi di Natale verdi

La scelta più classica è il tradizionale albero di Natale verde, che si trova in tantissime sfumature (dal più scuro al più chiaro): a fare la differenza saranno poi gli addobbi con cui andrete a decorarlo. Dovrete solo sceglierne la grandezza, che dovrà essere adeguata all’ambiente in cui sarà posizionato: se la stanza è piccola, meglio optare per un alberello di piccole dimensioni oppure un modello alto ma “stretto” che permette di ottimizzare gli spazi riducendone l’ingombro. Nel caso opposto invece potrete scegliere anche un albero di grandi dimensioni.

Alberi di Natale con effetto neve

Per gli amanti del bianco Natale, invece, sono disponibili anche alberi innevati, che possono essere utilizzati anche senza addobbi grazie all’effetto neve spruzzato sui rami che li rende già molto particolari. Questi abeti non necessitano di manutenzione in quanto la neve finta è fissata saldamente ai rami ed è realizzata per durare anni e anni. Se poi con il tempo l’effetto dovesse ridursi, potete rinnovarlo spruzzando sull’albero l’apposita neve finta in bomboletta spray.

Alberi di Natale bianchi e rosa

Gli amanti del “total white” apprezzeranno sicuramente un albero di Natale artificiale completamente bianco: gli abeti di questa tipologia in genere sono lasciati così come sono, ovvero non vengono decorati con addobbi. Sono quindi perfetti per i più pigri, per chi è sempre di corsa e per che ama l’effetto minimalista. Nulla poi vieta di aggiungere qualche decorazione a proprio piacimento.

Allo stesso modo, gli alberi di Natale rosa sono già molto eleganti e non necessitano di particolari addobbi. Sono i preferiti delle star e delle fashioniste e possono essere acquistati su Amazon. Ecco i più belli!

Alberi di Natale parzialmente addobbati

Perfetti per chi, tirato fuori l’abete, vuole essere già a metà dell’opera, gli alberi di Natale semi addobbati si presentano già con alcune decorazioni integrate: possono essere delle pigne o delle bacche rosse (che rendono l’albero molto realistico) oppure possono integrare le luci dell’albero di Natale, liberandovi da questo compito non sempre piacevole. Volendo, non necessitano di ulteriori addobbi.

Albero di Natale slim

L’albero di Natale è bello, ma delle dimensioni eccessive possono rendere la sua presenza meno piacevole e ingombrante: per questo motivo è importante, talvolta, saper resistere alla tentazione di comprare un albero molto grande se lo spazio a disposizione non è sufficiente. Questo non significa necessariamente dover rinunciare alla magia del Natale: se il problema è lo spazio, ma non l’altezza, potete optare per un albero stretto ed alto, accontentando così tutta la famiglia.

Se invece preferite un albero di Natale basso e non avete problemi di spazio, potete optare per un albero che abbia un’altezza compresa fra i 120 ed i 150 cm.

