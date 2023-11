Ci sono delle persone che, parlando di Natale, decidono di pensarci all’ultimo minuto e chi, invece, sente odore di pandoro e panettone subito dopo la notte di Halloween. I Ferragnez fanno sicuramente parte della seconda categoria. Tra un video di Paloma che attacca suo marito e uno della piccola Vittoria nei panni di Elsa di Frozen, Chiara Ferragni ha pubblicato i primi scatti del nuovo albero di Natale che la famiglia ha deciso di sistemare all’interno della loro nuova casa.

Ferragnez: l’albero di Natale nella nuova casa

Natale, nella mente delle persone, arriva quando arriva: non importa se alla festa manchi ancora più di un mese. Lo sanno bene i Ferragnez, che hanno deciso di addobbare a festa la loro nuova casa milanese con un albero di Natale da fare invidia a tutti gli amanti delle feste invernali. Chiara Ferragni ha infatti postato su Instagram i primi scatti del salotto del nuovo appartamento, sfoggiando un abete altissimo decorato in rosso e oro: a chiudere il tutto, una serie di pacchetti regalo, schiaccianoci, orsetti e cavalli a dondolo. Tutto il necessario per avvicinarsi alle feste immergendosi nella magia del Natale.

Una scelta forse prematura, ma che ha però regalato moltissima gioia alla famiglia che nelle ultime settimane ha dovuto impegnarsi nel trasloco. “Non ci siamo ancora trasferiti ma abbiamo già il nostro albero di Natale da sogno nella nuova casa. Grazie al mio amico @vincenzodascanio per creare e fornirci sempre le tue magiche idee” ha commentato Chiara sotto il carosello di foto natalizie.

Chiara Ferragni, le foto natalizie scatenano gli utenti

A tarpare le ali dell’entusiasmo non sono mancati i commenti di alcuni utenti che hanno trovato la scelta di montare l’albero di Natale a novembre un po’ prematura. “Mamma che ansia con sti alberi a novembre!!!!” e ancora: “Ti adoro ma l’albero di Natale a metà novembre non si può vedere…!”. Commenti che però non hanno fermato Chiara, che tra un balletto sulle note di All I Want For Christmas Is You insieme a Leone e una foto agli addobbi, ha spiegato a modo suo il motivo di tanta frenesia in una sua storia. “Lo dice anche la scienza. Chi fa l’albero di natale prima di dicembre è più felice” racconta sorridente mostrando uno spezzone di uno studio.

Una ventata di allegria che aiuta a riempire la nuova casa dei Ferragnez, che sono ancora super impegnati con il trasloco e che, a giudicare dalle storie di Chiara e Fedez in cui il loro appartamento pare essere sempre più vuoto, dovrebbe avvenire a breve. A mancare all’appello nelle foto è proprio il cantante, probabilmente molto più entusiasta di feste come Halloween.

Il rapper, infatti, a ottobre si era impegnato moltissimo per trovare e realizzare costumi non convenzionali per lui e per la sua famiglia, come la bustina da tè o la torre di Rapunzel che aveva fatto tanto divertire la piccola Vittoria. Non ci resta che aspettare la fine del trasloco e scoprire se, nelle prossime settimane, i Ferragnez continueranno ad addobbare la casa entrando ancora di più nel mood natalizio tanto amato da Chiara.