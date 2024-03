Dakota Johnson e Chris Martin si sposano: il matrimonio dopo 6 anni insieme

Fonte: Getty Images Dakota Johnson e Chris Martin

Dopo sei anni dall’inizio della loro relazione, Chris Martin e Dakota Johnson hanno deciso di fare il grande passo. Una scelta fatta dopo un lungo percorso in cui hanno mantenuto la relazione privata, che si corona con un matrimonio che, secondo le indiscrezioni, sarebbe stato accettato anche da Gwyneth Paltrow, ex moglie del cantante dei Coldplay.

Chris Martin e Dakota Johnson pronti alle nozze

Dopo sei lunghi anni di relazione, Chris Martin e Dakota Johnson si sentono pronti a dire il grande sì. A confermarlo una fonte vicina alla coppia, che al Mirror ha raccontato: “La coppia si è fidanzata qualche tempo fa e ha mantenuto la notizia privata. Ma ora sono aperti al riguardo con i loro circoli. Sono stati infatuati l’uno dell’altro fin dal primo giorno, quindi fare il passo successivo era inevitabile. Non hanno fretta di organizzare il matrimonio ma si divertono solo a rendere ufficiale il loro impegno”.

Fonte: Getty Images

Una notizia che arriva dopo qualche piccolo indizio: durante la festa del suo 34esimo compleanno, l’attrice indossava un meraviglioso anello verde smeraldo e, in occasione di un’intervista, ha confessato di sentirsi pronta a sperimentare la maternità. C’è da dire che, in questo senso, Dakota si sta già mettendo alla prova. L’attrice è infatti da tempo molto vicina a Apple e Moses, nati dal matrimonio tra Chris e l’ex moglie Gwyneth. Un legame molto forte, in cui il prossimo matrimonio tra l’attrice e il cantante non sembra essere un problema. Parlando di questo, Dakota ha raccontato: “Amo quei bambini come se la mia vita dipendesse da questo. Con tutto il mio cuore. Come mi sento riguardo alla maternità? Sono così aperta. Sono arrivata a questo punto in cui voglio davvero sperimentare tutto ciò che la vita ha da offrire. E soprattutto, essendo una donna, penso: ‘Che cosa magica da fare. Che esperienza folle, magica, selvaggia. Se questo è destinato a succedere per me, sono totalmente d’accordo. Non siamo qui per molto tempo, quindi se sono destinata a diventare madre, fallo avanti’.”

La storia d’amore tra Dakota e Chris

L’inizio della storia d’amore tra Dakota Johnson e Chirs Martin inizia nel 2017, solo un anno dopo la fine del matrimonio tra il frontman dei Coldplay e sua moglie Gwyneth Paltrow. Inizialmente, per via della loro grande riservatezza, nessuno aveva potuto confermare se tra i due fosse una cosa seria o solo una piccola frequentazione. Un rapporto d’amore sereno fino al 2019, momento in cui la coppia accusa una battuta d’arresto: una crisi dovuta, secondo le indiscrezioni, alla volontà di Chris di avere dei figli. Un passo che Dakota, in quel momento, non era pronta a fare.

I due sono poi tornati insieme a fine estate e ora progettano il loro matrimonio con la benedizione di Gwyneth, che pare essere molto affiatata con la matrigna dei suoi figli. Parlando di questa famiglia allargata Dakota ha raccontato: “Sono felice che ci sia stata quella reazione positiva. Sono cresciuta in una famiglia così grande e credo semplicemente nel detto ‘Il sangue è più denso dell’acqua’. Il vero detto è ‘Il sangue dell’alleanza è più denso dell’acqua del grembo materno’, il che significa che le persone che scegli sono più solide dei legami con le persone con cui sei effettivamente nato.

Ha poi continuato: “Non importa quanto sia incasinato, o chi è in riabilitazione, o chi non parla con chi, o chi sta divorziando da chi, siamo una famiglia. E saremo sempre una famiglia, è davvero reale. Cresci, ti abbracci e dici: ‘Vaffanculo e vaffanculo’ e poi ‘Ti amo, torna indietro’.”