Dakota Johnson svela il suo segreto di benessere: “Dormo il più possibile”

Fonte: IPA Dakota Johnson

Tutte ci siamo chieste almeno una volta quale sia il segreto delle star che amiamo per apparire sempre belle, rilassate e al massimo della forma. Se per la maggior parte di loro la risposta sono ritocchini, tanta palestra e litri di crema miracolosa, c’è qualcuno che canta fuori dal coro. Dakota Johnson ha svelato il suo segreto di benessere: nessun siero delle meraviglie, solo la possibilità di dormire moltissimo.

Dakota Johnson: “Il sonno è la mia priorità”

Bella e di talento, Dakota Johnson ha il superpotere di apparire sempre sorridente e rilassata. Una condizione, però, che forse è davvero solo apparente: l’attrice della saga di Cinquanta sfumature, infatti, aveva raccontato dei suoi problemi legati all’ansia, che riesce a combattere grazie alla terapia e a un segreto di benessere che, a dirla tutta, farà invidia a molti. L’attrice ha recentemente raccontato al Wall Street Journal la sua passione per il riposo, cosa a cui si dedica il più possibile.

Fonte: IPA

“Non ho un orario di sveglia regolare. Dipende da quello che succede nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero il lunedì, allora dormo il più a lungo possibile. Il sonno è la mia priorità numero uno nella vita.” ha raccontato l’attrice al giornale, per poi aggiungere: “Se dormo meno di 10 ore a notte non funziono. Posso facilmente arrivare a 14 ore.” Una routine invidiatissima, che le permette non solo di dormire come un ghiro, ma anche di prendersi molta cura di se stessa. “Medito regolarmente, due volte al giorno. Faccio meditazione trascendentale. Ultimamente mi piace molto il lavoro sul respiro, che mi aiuta con l’ansia. Qualunque momento della giornata può essere buono per immergermi in una vasca da bagno. Se a un certo punto mi viene da pensare: ‘Oddio, che mondo è questo?’, entro nella vasca da bagno. Trovo che l’acqua sia molto rassicurante.”

Dakota Johnson, la lotta contro ansia e depressione

Il processo di benessere di Dakota Johnson, per quanto invidiabile, non è traducibile in una semplice, lunga, buona dormita. Tra rilassamento, meditazione e volontà di ascoltarsi, l’attrice mette in pratica tutto ciò che può aiutarla a tenere a bada i pensieri più duri, quelli che le provocano ansia e depressione. In un’intervista per Marie Claire, l’attrice ha raccontato: “Ho lottato con la depressione da quando avevo 15 anni. È stato allora che, con l’aiuto di professionisti, ho capito che era qualcosa nella quale potevo cadere facilmente. Ma ho imparato a trovare la parte positiva perché riesco a percepire il mondo. Penso di essere molto complessa, ma non lo do a vedere. Non è un problema degli altri. Per questo non ne avevo mai parlato.”

Una condizione difficile da gestire, ma purtroppo molto comune quando si cresce in un ambiente come Hollywood, in cui l’ansia da prestazione e la perenne esposizione sotto i riflettori e al giudizio degli altri sono all’ordine del giorno. Dakota però è l’eccezione al detto: “Chi dorme non piglia pesci”. L’attrice infatti, dopo il successo della trilogia tratta dai libri di E. L. James, sarà protagonista di Madame Web, film del mondo Marvel prodotto da Sony Pictures e nelle sale a partire da inizio 2024.