Dakota Johnson, gli incredibili abiti a rete per Madame Web

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

Fonte: Getty Images Dakota Johnson alla premiere di Madame Web a Los Angeles

Dakota Johnson, bellissima e sensuale più che mai alle premiere del suo nuovo film Marvel Madame Web, in cui interpreta la protagonista Cassandra Web, leader del gruppo delle Donne Ragno che, scoperta l’identità dell’Uomo Ragno grazie ai suoi poteri psichici, lo aiuta a superare diverse difficoltà.

E perfettamente in tema con il film, Dakota sta sfoggiando alle premiere della pellicola, in uscita il 14 febbraio, degli incredibili abiti a ragnatela, che lasciano intravedere la sua perfetta silhouette rendendola più sexy che mai

Dakota Johnson, incredibile alla premiere di Madame Web

Dakota ha calamitato l’attenzione di pubblico e fotografi alla premiere di Los Angeles del suo film Madame Web con un incredibile abito di metallo a catena effetto nude con super scollatura. Sotto, l’attrice indossava biancheria intima color carne e tacchi neri con cinturino alla caviglia.

Sarà che Dakota è alta ed esile, sarà che il suo viso dolce è sempre truccato nature, ma l’effetto generale, che rischiava di risultare volgare ed eccessivo, era semplicemente incredibile.

Fonte: Getty Images

Dakota Johnson, donna ragno in Brasile per Madame Web

Dakota Johnson alla premiere brasiliana del film, ha indossato un altro abito che era una perfetta riproduzione di una ragnatela che avvolgeva il suo corpo perfetto. Sotto, un semplice body nero, per un effetto davvero “uao”

Dakota Johnson, nude look al press tour di Madame Web

Anche per il press tour del film, a New York, Dakota ha scelto abiti all’insegna della trasparenza e dei richiami al suo personaggio. A proposito del quale, ha recentemente detto in una intervista: “Per me è stato interessante notare che il superpotere della protagonista è la sua mente. E che è una donna. Un supereroina finalmente donna, intelligente e sexy”.

E ha aggiunto: “Penso che le menti delle donne siano sempre incredibilmente potenti, perciò credo che sia un supereroe con cui è più facile identificarsi per ognuna di noi”.