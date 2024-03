Madame, Duna Sanchez risponde all’accusa di plagio: “Non è il mio stile”

Fonte: Getty Images Madame

Momento di grande disappunto per Madame, che ha da poco sollevato un problema legato alla sua famosissima canzone Il bene nel male. Secondo la cantante e gli ascoltatori più attenti, infatti, pare che il brano della rapper sia stato plagiato da Duna Sanchez, cantante spagnola che ha pubblicato Capricho. Madame non ha sorvolato sulla questione, e ora Duna ha deciso di replicare all’accusa.

Madame accusa Duna Sanchez di plagio

Che Il bene nel male di Madame sia un pezzo orecchiabile e di grande successo non è un mistero. Una canzone che rimane in testa, nelle orecchie, non solo per le sue parole, ma anche per l’inconfondibile musicalità. Sarà anche per questo che, sentendo Capricho, brano della cantante spagnola Duna Sanchez, in molti hanno notato non poche somiglianze con il singolo della cantante veneta. La cosa non è passata inosservata anche alla stessa Madame, che dopo aver sentito il pezzo ha sollevato la questione commentando: “Questo è un plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l’hanno fatto notare non c’è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio”.

La risposta di Duna Sanchez a Madame

La polemica ha ovviamente fatto il giro del web, con i fan di Madame pronti a chiedere spiegazioni su quello che sembra essere qualcosa di più di un equivoco. Proprio per questo, Stefano Corti, inviato de Le Iene, ha deciso di volare a Barcellona per incontrare Duna Sanchez e chiedere delucidazioni sull’accaduto.

La cantante ha accolto gentilmente il giornalista, raccontando come è nato il suo pezzo: “Capricho nasce chiudendomi in studio con tanta voglia di lavorare. E cantando e scrivendo quello che ho scritto. Così è nata Capricho. Chi l’ha scritta? Io. La musica invece è del mio produttore.” Una risposta che non ha soddisfatto Stefano Corti, che ha deciso di farle ascoltare entrambe le canzoni. Dopo un momento di spaesamento e negazione, la cantante è costretta ad ammettere che: “Un po’ sono simili, ma non è tutta uguale“.

In ogni caso, la cantante nega di aver in alcun modo ascoltato o copiato la canzone di Madame, nonostante anche uno dei suoi collaboratori italiani ammetta la somiglianza: “Io sono un’artista spagnola e non ho mai ascoltato in vita mia un artista italiano. Questo testo l’ho scritto io e questa base è del mio produttore. […] ‘Tanto’ non è una parola di Madame, ci sono tante coincidenze nel mondo. Io non sto copiando assolutamente nessuno. Non ho mai ascoltato in vita mia Madame. Sono un’artista spagnola, non voglio disprezzarla, è molto brava, l’ho scoperto e lo riconosco. Però non è il mio stile. E se avessi voluto copiare un’artista copierei artisti che sono più forti in questo paese rispetto a Madame”.

Nessuna connessione con Madame, artista che, pare, prima di questo momento né lei né Samuele, compositore conoscevano: “Vero, le due canzoni sono molto simili, ma non conoscevo Madame, non sono un abituè di Sanremo”. Il servizio termina senza scuse ne ammissioni riguardo alla vicenda, ma con un messaggio della Sanchez alla cantante Vicentina: “Mi dispiace averti conosciuta in questo modo e hai tutto il mio rispetto. Pace. Siamo artiste, voglio stare tranquilla“.