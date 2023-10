Giovane, talentuosa e, purtroppo, spesso molto criticata. Madame, pseudonimo di Francesca Calearo, a soli 21 anni può già vantare un’infinità di successi: dall’apparizione al Marrageddon, passando per il palco di Sanremo, la cantante ha fatto sentire la sua voce tante volte, agitando molto spesso fan e critica per il suo carattere audace e irriverente. Ma si sa: fama e determinazione possono portare spesso a incappare in piccoli e grandi errori e incomprensioni, situazioni umane e normali soprattutto per personaggi sinceri e senza filtri. Ma, per Madame, questo sembra non essere un grosso problema: “Dagli errori ho capito molto di più che dai successi.”

Madame stellare: in cui non sono gli errori a definirla

Decidere di partire con una carriera artistica quando si è molto giovani non è sempre facile. Può capitare che si commettano degli errori o che non sempre si venga capiti nelle proprie scelte. Quando il successo è grande, i riflettori sono sempre accesi e puntati su ogni gesto, ogni parola e opinione. Questo Madame lo sa molto bene. Partita giovanissima, la cantante ha già calcato molti palchi importanti, dovendo però fare i conti con opinioni e critiche spesso molto forti e difficili da digerire. Dalle polemiche riguardo la sua scelta di non vaccinarsi durante l’anno in cui ha cantato sul palco del Festival di Sanremo, passando per le opinioni riguardo ai suoi denti, Madame le critiche le conosce molto bene. In un’intervista a Vanity Fair, la cantante ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, ha parlato anche di questo.

Un episodio, quello delle accuse di essere una no-vax e del finto Green Pass, che ancora oggi sembra non essere completamente dimenticata. “Credo che gli errori non mi definiscano. Le scelte mi definiscono. Se io avessi fatto la scelta di difendere quello che ho fatto, sarebbe stata una scelta e quindi mi avrebbe definita come disonesta. La verità è che è stata una falla nel mio cammino, e non mi ha fatto dubitare di me. Anzi mi ha dato molto. Dagli errori ho capito molto di più che dai successi.” Un’affermazione, quella della 19enne vicentina, molto matura e consapevole. “Di errori ne farò ancora, sto crescendo. Voglio dimostrare chi sono, al di là degli scandali.”

Fonte: IPA

E, per quanto riguarda la sterile polemica riguardante la scelta di non volersi rifare i denti, Madame risponde con un sorriso: “Oggi sono più sicura. Amo i miei denti che sono strafighi così, imperfetti, non voglio correggerli.”

Madame: i prossimi concerti

Dopo l’apparizione sul palco del Marrageddon e l’uscita del singolo Too Late in collaborazione con Nitro, per Madame è arrivato il momento di tornare a cantare sui palchi. La cantante vicentina è infatti pronta per far riecheggiare la sua musica e completare il suo tour iniziato in estate. Si partirà da Milano il 21 ottobre 2023, per poi far cantare i fan nelle più grandi città italiane fino a dicembre 2023. Quella di Milano, però, e sicuramente la data più emozionante per lei: “Mi sono immaginata tante volte la scena. Sono contenta di stare su un palco più grande perché posso muovermi di più. Ci saranno Marracash, Fabri Fibra…” Non ci resta che aspettare, e vedere Madame ancora una volta prendersi il palco per farci provare tante grandi, bellissime emozioni.