Fonte: IPA La giovane cantante Madame

Quando si è un personaggio pubblico come Madame si è costantemente sottoposti al giudizio del pubblico. La giovane cantante, di appena 21 anni, lo ha imparato molto in fretta. In passato si è parlato tantissimo del suo modo di cantare, per poi cedere il passo a giudizi più estetici. Da aggiungere, ovviamente, la parentesi legata al Covid, le sue paure, le teorie cui aveva creduto e a partecipazione al Festival di Sanremo, voluta fortemente da Amadeus. Ora, però, pare che l’argomento cardine sui social, quando si parla della cantante veneta, siano i suoi denti.

Le critiche dei fan

Madame è sempre stata molto onesta con i suoi fan, tanto con quelli che la adorano, quanto con quelli che non mirano ad altro che ottenere una foto in giro, senza realmente sostenerla. In passato proprio a questi ultimi si è rivolta via social.

Era infatti stata fortemente criticata per il suo comportamento nei confronti di alcuni ammiratori, disposti a disturbarla mentre era a pranzo con la sua famiglia. I suoi modi rudi erano il segno di una giovane persa nel fumo della gloria, per alcuni. La verità, ha spiegato, è che esistono momenti in cui anche un personaggio pubblico vuol soltanto godere di alcune ore in famiglia, con amici o altre persone speciali. Andare a caccia di selfie a ogni costo, ignorando i desideri del VIP in questione, non è un comportamento che lei intende condonare.

Messaggio forte e chiaro, come quello inviato in maniera indiretta a tutti quelli che da anni le dicono di “rifarsi i denti”. Nonostante Madame appartenga a una generazione che si fa vanto del rispetto degli altri e delle loro scelte, alcuni dei suoi follower paiono rimasti indietro.

“Con i soldi che ha Madame, se li potrebbe anche rifare quei denti lì”. Ecco quanto scritto da un utente sull’ormai ex Twitter, oggi X. Lei, però, non è minimamente intenzionata ad ascoltare questo tipo di suggerimenti, tutt’altro.

Madame si tiene i suoi denti

I difetti della dentatura di Madame fanno parte di lei e non intende privarsi di questa sua particolarità. È stata proprio la cantante a fare piazza pulita di ogni ipotesi, rumor e suggestione. Non ci sarà alcun intervento per “raddrizzare” la sua dentatura.

Tutto resterà esattamente così, almeno per il momento. Non è da escludere, infatti, che un giorno la cantante non possa semplicemente cambiare idea, senza dover ovviamente dare spiegazioni ad anima viva. Attraverso il proprio account Instagram, Madame ha raccontato d’aver avuto un incontro con un igienista dentale. Questi ha preso un’applicazione, per poi scattarle una foto e infine proporle un’immagine molto differente dalla sua.

Le ha di fatto svelato quale sarebbe il suo aspetto con una dentatura perfetta, completamente rifatta. Zero difetti evidenti o, per usare le sue parole, denti normali. Che dire se non che il risultato non l’ha di certo intrigata. Si tratterebbe infatti di una trasformazione radicale, che la costringerebbe a vedere allo specchio una persona come tante: “Sembro solo una comunissima mocciosa, che ha il portafogli pieno e la testa priva di idee”.

Anche in questo caso, ovviamente, non si sono fatte attendere le critiche. Nonostante si tratti in pieno di un esempio di bodypositivy, in molti l’hanno attaccante, accusandola di superficialità. L’accusa più in voga? Non sono di certo le imperfezioni a renderci intelligenti. Madame ormai l’avrà capito da tempo, non c’è modo di far felici tutti.