Madame Web, Dakota Johnson eroina al femminile che sostiene le donne

Fonte: Getty Images Dakota Johnson

Dopo l’esordio in The Social Network e l’enorme successo nei panni di Anastasia Steeele in Cinquanta sfumature di grigio, Dakota Johnson interpreta la protagonista di Madame Web, film della saga Marvel dedicato a un’eroina del filone di Spiderman. Un personaggio per lei inaspettato, che le da modo ancora una volta, di stare accanto alle donne.

Dakota Johnson è la protagonista di “Madame Web”

“Non avevo mai pensato che sarei diventata un supereroe. Mi ha convinta l’idea che Madame Web sia una donna e che il suo superpotere sia la mente.” Un personaggio molto particolare quello di Cassandra Webb, che lavora come paramedica a New York dopo aver vissuto un’infanzia passata tra orfanotrofio e famiglie affidatarie insieme ai diari della madre naturale in cui appuntava note legate a una specie di ragno.

La sua vita cambia dopo un incidente: da quel momento, Cassandra inizia ad avere delle visioni che le permettono di scoprire il futuro. Decide così di utilizzare il suo potere per aiutare chi ne ha bisogno. Protagoniste insieme a lei tre giovani ragazze, che dopo essere state aiutate da Cassandra durante un pericoloso episodio sulla metropolitana, iniziano a seguirla rendendola a tutti gli effetti loro mentore.

Fonte: IPA

Parlando del suo personaggio all’ANSA, Dakota Johnson ha spiegato come e perché è riuscita a immedesimarsi rendendolo suo. Un impegno legato alla voglia di sottolineare quanto il sostegno tra donne sia importante. “Mi è piaciuto molto questo istinto protettivo del personaggio, che riesce a formare una specie di famiglia con queste ragazzine. È così importante per le donne essere incoraggiate a sostenersi a vicenda, a migliorarsi e proteggersi. Penso che servano più di ruoli di questo genere sul grande schermo. Questo tratto ha suscitato in me rispetto per il personaggio e per la storia. Insieme alla regista, abbiamo collaborato per ricostruire il suo viaggio da una vita corrente a un destino di protettrice. È stato divertente perché come in tutte le storie sulle origini dei personaggi Marvel, c’era spazio per creare, bisognava riempire gli spazi vuoti.”

In “Madame Web” svettano le donne

Dakota Johnson, con la sua professionalità e la sua routine lavorativa, si aggiunge all’arsenale di supereroine targate Marvel insieme, tra le più iconiche, alla Vedova Nera di Scarlett Johansson, Captain Marvel e Wanda Maximoff, interpretata da Elizabeth Olsen. Un personaggio, quello di Madame Web, che sullo schermo differisce da quello dei fumetti. Nella versione graphic novel, infatti, la protagonista è una donna anziana, in sedia a rotelle e quasi cieca, che si prende cura di altri supereroi come Peter Parker, il notissimo Spiderman interpretato negli anni da Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland.

​Ma Dakota non è l’unica eroina del nuovo film Marvel: tra le donne scelte per formare il cast, infatti, svettano anche Sydney Sweeney, per i suoi ruoli in Euphoria, The White Lotus e Tutti Tranne Te, Julia Cornwall, Isabela Merced e Celeste O’Connor. Un gruppo compatto, bellissimo che si è distinto anche per i meravigliosi outfit indossati durante la premiere del film: una serie di look ragnatela che riprendono parte del tema della pellicola.