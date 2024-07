Emma Roberts si sposa: l’annuncio col compagno Cody John

Fonte: IPA Emma Roberts e Cody John presto sposi

Nuovi fiori d’arancio nel mondo dello spettacolo. Emma Roberts ha annunciato che presto sposerà il suo compagno Cody John con una dolcissima foto sul suo account Instagram e un commento decisamente ironico.

Un momento di enorme felicità quello vissuto da Emma Roberts e il suo compagno Cody John. I due attori hanno infatti comunicato ai propri fan la decisione di convolare a nozze. L’attrice di Scream Queens e Madame Web, film in cui ha recitato accanto a Dakota Johnson, ha reso pubblica la notizia condividendo una foto sul suo account di Instagram che la ritrae abbracciata a Cody John mostrando felicemente il suo bellissimo anello di fidanzamento.

Insieme alla foto, un commento scherzoso in pieno stile Roberts: “Metto questo qui prima che mia mamma lo dica a tutti.” Molto probabilmente l’attrice ha voluto ironizzare su una piccola gaffe della madre che, a inizio anno, aveva pubblicato senza avvertirla una foto insieme al Rhodes, il figlio di tre anni che l’attrice ha avuto dalla relazione Garrett Hedlund.

Un incidente ormai perdonato e che ha sicuramente insegnato a Emma di che l’orgoglio di una madre (e nonna), a volte, porta con sé qualche piccolo incidente.

La storia d’amore tra Emma Roberts e Cody John

Una notizia che ha rallegrato colleghi e fan fin dai primi momenti della pubblicazione. Emma e Cody sono legati sentimentalmente dal 2022. Era stato proprio l’attore di Wu-Tang a rendere nota la loro storia: anche in quel caso, tramite i social. L’attore aveva infatti pubblicato una foto dei due in un bacio appassionato. Dopo alcuni avvistamenti e l’ufficialità della cosa, i due hanno spesso condiviso immagini che li ritraggono insieme, nonostante Emma rimanga una persona piuttosto riservata.

Fonte: IPA

Delle dinamiche legate al loro incontro si sa davvero poco, ma secondo una fonte di E! News i due si sono conosciuti grazie ad amici comuni:”È molto contenta di Cody e si stanno godendo la loro relazione e il tempo trascorso insieme. I loro amici e familiari sono felici per entrambi e pensano che siano una coppia fantastica”.

In un’intervista per Cosmopolitan nel 2019, infatti, la Roberts aveva spiegato: “Non voglio mai parlare delle relazioni in cui mi trovo o che stanno finendo o sono finite. È già abbastanza difficile stare da soli con qualcuno, figuriamoci con un pubblico”.

Fonte: IPA

Nonostante questo, Emma ha comunque voluto condividere la bella notizia con i suoi fan, sottolineando ancora una volta la felicità vissuta insieme a John. Una boccata d’aria fresca che arriva dopo alcune relazioni poi giunte al termine.

Tra il 2012 e il 2019, infatti, la Roberts è stata fidanzata con il collega di American Horror Story Evan Peters: una relazione piuttosto turbolenta, fatta di tira e molla che ha spesso catturato la curiosità dei fan. Sembrava che i due dovessero sposarsi, ma la storia è poi stata chiusa al settimo anno. Successivamente l’attrice è stata legata a Garrett Hedlund, con cui ha avuto Rhodes e, ora, si gode la felicità e l’euforia per il suo imminente matrimonio con Cody.