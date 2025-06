Tony Effe tra Laetitia Casta ed Emma Roberts, il rapper vola a Versailles

Tony Effe è volato a Versailles per assistere al defilè del brand francese Jacquemus: con lui tra gli ospiti anche le bellissime Laetitia Casta ed Emma Roberts

IPA Laetitia Casta, Tony Effe e Emma Roberts

Il défilé di Jacquemus, che ha presentato la collezione Primavera/Estate 2026 nei Giardini di Versailles, è stato un perfetto incontro tra moda, arte e architettura, trasformando uno dei luoghi più iconici della storia francese in una passerella a cielo aperto.

Ad attirare l’attenzione ci ha pensato il nutrito front row, come sempre ricco di celebrità internazionali, tra cui spiccavano la splendida Laetitia Casta, vera musa francese in total white, Emma Roberts, raffinata e chic, e il rapper italiano Tony Effe, che ha attirato l’attenzione con un look ricercato e dallo stile urbano.

Tony Effe tra due dive: allo show di Jacquemus con Laetitia ed Emma

“Un sogno che diventa realtà”: così Simone Porte, anima del brand Jacquemus, ha commentato la sua sfilata nei prestigiosi giardini dell’Orangerie di Versailles. Un sogno che il designer coltivava fin da bambino e che è finalmente diventata realtà con un evento spettacolare che ha coronato la Paris Men’s Fashion Week in grande stile.

Ovviamente a catalizzare l’attenzione ci ha pensato il parterre ricco di stelle della moda, della musica e del cinema: da Laetitia Casta, che per l’occasione ha scelto un look total white con un mini dress dalle maniche balloon incarnando il fascino senza tempo della maison, ai rapper italiani Ghali e Tony Effe.

Per l’occasione il rapper romano ha lasciato Giulia De Lellis ed è volato in Francia, riuscendo con il suo stile iconico a spiccare tra le personalità presenti, al fianco di Laetitia Casta e altre star internazionali, prima fra tutte l’attrice Emma Roberts che si sposerà a breve.

Il look scelto da Tony riflette uno stile rilassato ma sofisticato, perfettamente in linea con l’estetica minimalista e contemporanea del brand. Il rapper romano ha sfoggiato una giacca oversize in tessuto leggero abbinata a un paio di bermuda ampi e una borsa in pelle marrone dalla linea morbida, portata a mano, che ha aggiunto un elemento luxury al suo outfit.

Ad ammirare la collezione di Jacquemus dal titolo Le Paysan, pensata per la Primavera/Estate 2026 e tutta giocata su tonalità neutre, silhouette fluide, accessori oversize e dettagli romantici, anche altre celebrità come Matthew McConaughey e Camilla Alves, Inès de la Fressange, Tina Kunakey, Gillian Anderson e tanti altri.

Tony Effe, aria di crisi con Giulia De Lellis? Lei vola in Grecia

Per partecipare al fashion show di Jacquemus al quale è stato invitato, Tony Effe si è dovuto separare per un po’ dalla sua metà Giulia De Lellis, in dolce attesa della loro bambina.

Mentre il rapper è volato in Francia infatti, l’influencer è partita alla volta della Grecia e alloggia in uno splendido hotel di lusso a 5 stelle vicino al mare. Questa separazione momentanea tra i due però ha fatto preoccupare nuovamente i fan. Da qualche tempo infatti si vocifera che tra Tony e Giulia ci sia aria di crisi, e c’è anche chi pensa che sia ormai insanabile, eppure entrambi hanno presenziato qualche giorno fa al baby shower organizzato per la piccola Priscilla, mettendo a tacere ogni illazione.

Mentre Tony dunque si dedica ai suoi progetti, Giulia si prepara al meglio per il parto che è previsto tra fine agosto e inizi di settembre: in molti però si sono chiesti se l’influencer stia ricevendo il giusto sostegno dal suo compagno, visti i numerosi e pressanti impegni di entrambi.

Tony Effe ha da poco pubblicato un libro ed è immerso nel tour tra concerti e fan, mentre Giulia De Lellis continua a destreggiarsi tra eventi e collaborazioni con i brand più noti. Agende fitte, viaggi continui e impegni che raramente coincidono: una routine che, inevitabilmente, li porta spesso a stare lontani.

Nonostante la forte intesa e la complicità che li lega, la distanza fisica dovuta ai rispettivi impegni professionali alimenta voci e dubbi sulla tenuta della coppia. Ma per ora, nessuno dei due ha lasciato intendere segnali di crisi: solo due carriere in ascesa che richiedono tempo, dedizione e qualche sacrificio.