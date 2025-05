Giulia De Lellis conferma la gravidanza: “Tony Effe, le tue ragazze”

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, l'influencer ha finalmente ufficializzato la dolce attesa. Ironia della sorte, anche l'ex storico Andrea Damante sta per avere un figlio

Fonte: Getty Images Giulia De Lellis

Con alcuni scatti pubblicati sui social, Giulia De Lellis ha finalmente annunciato la sua gravidanza: aspetta una bambina da Tony Effe. Sì, l’influencer ha confermato anche che è in attesa di una femminuccia, come si vociferava da giorni. La piccola nascerà in autunno, tra ottobre e novembre. E il rapper ha svelato il nome della sua primogenita.

Giulia De Lellis incinta di Tony Effe

Giulia De Lellis ha scelto di annunciare la sua gravidanza sui social, da sempre il suo mondo. Un annuncio arrivato dopo le foto del settimanale Chi che hanno sollevato un vero e proprio caso.

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha infatti preso bene la scelta della redazione di pubblicare le foto del suo pancino. Una reazione contestata però da Alfonso Signorini, direttore editoriale del magazine, che non ha esitato a lanciare qualche frecciatina di troppo alla De Lellis che, invece, ha trovato il sostegno di Aurora Ramazzotti.

Ad ogni modo, la De Lellis ha scelto di condividere la lieta novella con una serie di foto che ritraggono le sue nuove forme. In alcuni scatti appare con il compagno Tony Effe, al quale è legata da neppure un anno. Il primo incontro è infatti avvenuto a giugno 2024, tramite alcuni amici in comune.

“Le tue ragazze”, ha scritto Giulia taggando il compagno Tony Effe. In una immagine mostra sorridente il suo pancino, in altre si fa fotografare con indosso una tutina rosa, calze e scarpe con tacco dello stesso colore, in altre ancora è tra le braccia del compagno.

Tanti i commenti e gli auguri dei follower ma soprattutto dei personaggi famosi. A partire da Cecilia Rodriguez: “Innamorata dal momento zero di voi due, vi voglio davvero bene”, ha scritto la sorella di Belen. “Ma che meraviglia, tantissimi auguri”, ha invece commentato Sophie Codegoni.

E non è passata inosservata la risposta del rapper romano, che ha confermato il nome della sua primogenita: la figlia di Giulia De Lellis e Tony Effe si chiamerà Priscilla. Di origine latina, significa “antica, venerabile”. Una scelta piuttosto inusuale ma indubbiamente elegante e raffinata.

La curiosa coincidenza con Andrea Damante

Ironia della sorte, anche Andrea Damante, l’ex fidanzato storico di Giulia De Lellis, sta per diventare padre per la prima volta. Aspetta un figlio dall’attrice Elisa Visari: il parto è previsto per il prossimo settembre. Un curioso quanto bizzarro gioco del destino.

Una coincidenza piuttosto rara ma non unica: è già accaduto ad altri due ex protagonisti di Uomini e Donne, Fabio Colloricchio e Nicole Mazzocato. Entrambi sono diventati genitori nello stesso periodo, a pochi giorni di distanza, ma con altri partner. Lui è da tempo legato alla soubrette spagnola Violeta Mangrinan, lei è innamorata del calciatore Armando Anastasio.

E lo stesso è capitato ai Damellis, che hanno sempre sognato di avere una famiglia. Anche Damante, infatti, è al settimo cielo per questa incredibile novità nella sua vita: “Andrea è contentissimo. È già impazzito. Non vede l’ora. Poi, figuriamoci, è un maschietto quindi è già lì che pensa al calcio. Vuole fare la cameretta dell’Inter”, ha raccontato Elisa.

E ancora: “Una cosa che fa ridere è che mi sveglia di notte per dirmi che devo bere, che devo mangiare. Se dormo a pancia in giù dice che non va bene e mi sveglia, mi dice: “Girati, girati che schiacci il bambino”. È molto apprensivo, è bravo“.