Giulia De Lellis, le prime foto con il pancino e il commento sulla gravidanza

Un weekend nel segno dell’amore quello appena condiviso da Giulia De Lellis e Tony Effe, e ancor più di quanto possa apparire a primo acchito: il rapper e l’influencer romana sono reduci da un romantico fine settimana a Villa D’Este, a quanto pare in dolce… compagnia. Via via più insistenti, le recenti voci che vedrebbero la ventinovenne incinta hanno trovato conferma in alcuni scatti rubati: non notare l’inconfondibile accenno di pancino sotto ad una delle solite giacche oversize di lei è stato impossibile, fatto che ha provveduto a svelare tacitamente la gravidanza. L’ex corteggiatrice di uomini e donne, però, non sembra affatto averla presa bene.

Giulia De Lellis e Tony Effe aspettano (davvero) un bambino: la reazione di lei

È successo tutto all’improvviso la scorsa estate, e nella più romantica delle cornici: Giulia De Lellis e Tony Effe, fin troppo vicini, avevano iniziato ad attirare l’attenzione generale durante i festeggiamenti dell’epico matrimonio degli amici Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.

Dapprima dipinta dagli incalzanti gossip come uno dei tanti amori estivi, forse il più chiacchierato del periodo, nessuno avrebbe immaginato che la relazione tra i due avrebbe conosciuto un così lieto fine: il passo da coppia a famiglia è stato breve, anzi brevissimo. Affiatati e complici, i futuri genitori sono stati pizzicati, uniti e innamoratissimi, a Villa D’Este intenti in un romantico weekend Pasquale.

Negli esclusivi scatti in questione l’imprenditrice è apparsa con un pancino sospetto a far timidamente capolino da sotto alla giacca e, non appena con spontaneità ha sollevato la T-shirt per fotografarlo, ogni dubbio è stato sventato.

Inutile dire come da lì sia stato immediatamente chiaro a tutti che le insistenti voci in merito alla presunta gravidanza a circolare negli ultimi mesi corrispondessero a realtà. Voci di corridoio, almeno sino ad ora, che non avevano mai trovato conferma nei diretti interessati.

Giulia non sembra, però, aver preso benissimo l’essere stata paparazzata e scavalcata e non ha certo mancato di esprimere il proprio disappunto in merito, servendosi, come di consueto, delle proprie storie su Instagram.

«Invece di rompere le pa**e con certe cose completamente inappropriate e fuori luogo nel momento in cui non arrivano dai diretti interessati, vogliamo parlare della bellezza del mio vestito?».

Sono state queste le parole con cui la proprietaria del beauty brand Audrer, direttamente da Londra, ha fatto il primo riferimento alla spinosa faccenda, provando a spegnere il chiacchiericcio. Un modo elegante ma tagliente al contempo, alla sua maniera, per mettere definitivamente a tacere i curiosi.

Anche Andrea Damante e Elisa Visari aspettano un figlio

Nove anni fa Giulia De Lellis ha conquistato il cuore degli italiani dapprima da irriverente corteggiatrice di Andrea Damante e, in un secondo momento, da scelta. Dopo aver attraversato diverse peripezie amorose, sempre al centro del poco indulgente gossip, oggi i due non sono più una coppia ed entrambi sono andati avanti con la propria vita: con Tony Effe lei, con Elisa Visari lui. Per un assurdo scherzo del destino, ora anche il dj starebbe per avere un figlio.

Proprio nei giorni scorsi, infatti, con la fidanzata, l’ex tronista in preda alla gioia ha annunciato che diventerà presto papà. Anche se Giulia non ha commentato pubblicamente la cosa, fatalista com’è, è facile credere che abbia sorriso di fronte a questa curiosa coincidenza, ennesimo segno dell’inscalfibile legame che ancora a distanza di anni la unisce alla persona con cui il suo percorso nel mondo nello spettacolo ha avuto inizio.