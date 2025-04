Chi è Elisa Visari, la fidanzata di Andrea Damante

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Elisa Visari

Attrice e modella, Elisa Visari è anche una influencer su Instagram e la fidanzata di Andrea Damante. Appassionata di danza e di recitazione, Elisa è riuscita a costruirsi una solida carriera, seguendo le sue passioni con dedizione e tanta grinta.

La carriera di Elisa Visari

Classe 2001, Elisa Vasari è nata a Roma il 18 settembre. La sua carriera nel mondo della moda è iniziata quando era molto giovane. A soli 14 anni infatti ha iniziato a collaborare con alcuni brand.

In seguito ha scoperto l’amore per la recitazione e ha scelto di studiare movimento scenico, dizione e recitazione presso la Scuola di Sergio Martinelli Mondo Artistico a Roma. Nel 2018 ha debuttato in televisione recitando nella serie Don Matteo.

“La passione per la recitazione è nata quando ho mosso i primi passi nel mondo della moda, all’età di 15 anni – ha svelato a Gilt Magazine -. Ho iniziato a lavorare a Roma ma presto mi sono trasferita a Milano, capitale della moda. L’episodio che ha dato una svolta al mio percorso è stato un provino per una pubblicità, che prevedeva lo studio di un copione da recitare davanti ad una telecamera. È stato in quel preciso momento che ho capito che era necessaria una preparazione adeguata per potere affrontare la macchina da presa”.

Lo stesso anno è stata scelta per entrare nel cast di A casa tutti bene, film di Gabriele Muccino in cui ha recitato accanto a Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino e Sabrina Impacciatore.

Nel 2019 è stata scelta come protagonista di L’amore, il sole e le altre stelle del regista Fabrizio Costa. Nello stesso periodo al cinema è uscito Non sono un assassino film di Andrea Zaccariello, in cui ha recitato accanto a Riccardo Scamarcio.

Nel 2020, Elisa Visari è tornata al cinema entrando nel cast di un altro film di Gabriele Muccino: Gli anni più belli con Micaela Ramazzotti, Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

L’anno successivo è approdata sul set della serie televisiva Luce dei tuoi occhi e del film Dietro la notte. Mentre nel 2022 ha recitato in Involontaria- L’esame come protagonista.

L’amore di Elisa Visari per Andrea Damante

Elisa Visari è legata dal 2020 ad Andrea Damante, noto dj, ma anche personaggio televisivo che ha preso parte a programmi cult come Uomini e Donne e il Grande Fratello.

L’attrice e modella ha sempre difeso la sua privacy, vivendo l’amore per Damante lontano dai riflettori, nonostante numerosi gossip. Andrea Damante infatti è stato legato per diversi anni a Giulia De Lellis: una storia d’amore che ha appassionato il pubblico ed è stata spesso al centro di accese polemiche.

Nell’aprile del 2025, Elisa Visari e Andrea Damante hanno annunciato di aspettare un figlio. L’attrice e il dj hanno scelto di svelare la gravidanza su Instagram con un video emozionante che ripercorre alcuni momenti vissuti insieme.

“Il nostro sogno più grande sta per diventare realtà. Un mini Dama in arrivo”, hanno scritto i due innamorati, mostrando le foto delle ecografie.

Elisa Visari non ha svelato quando nascerà il bambino, ma ha comunque rivelato ai fan che aspetta un maschietto.