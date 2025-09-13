Spunta un fiocco blu sulla porta di Elisa Visari: che lei e il fidanzato Andrea Damante siano già diventati genitori?

Due indizi fanno una prova. E ci sarebbe ben più di un elemento a confermare l’arrivo del primo figlio di Andrea Damante e Elisa Visari. La coppia di influencer è in dolce attesa, attesa giunta ormai agli sgoccioli o, forse, ormai conclusasi. Sul web circola la voce della nascita di un bel maschietto e spunta persino la foto di un fiocco blu, mentre Damante si prende una pausa dagli impegni lavorativi, per dedicarsi a pieno al nuovo ruolo di papà.

Andrea Damante annulla gli impegni di lavoro

Il primo indizio è arrivato qualche sera fa, quando l’organizzatore dell’evento in Puglia che avrebbe dovuto accogliere Andrea Damante nel ruolo di deejay ha annunciato l’assenza del noto ospite. “Piccolo cambio di programma. – recita il comunicato – Il nostro ospite non potrà essere presente. Gli auguriamo il meglio in questo momento speciale”. Il forfait, dunque, è stato dovuto non a un fastidioso imprevisto, ma a un’incombenza felice, “un momento speciale” appunto.

Lo stesso Damante ha lasciato intendere che qualcosa di emozionante bolliva in pentola. “Per causa di forza maggiore questa sera non potrò essere in consolle a saltare insieme a voi. – ha scritto sul proprio profilo Instagram riguardo alla serata saltata – Sapete che non mollo mai e che ci sono sempre, ma questa sera proprio non potevo”. Forse perché era impegnato a dare il benvenuto al suo bebè?

Un fiocco blu sulla porta di Elisa Visari

A poche ore di distanza dalla serata annullata, uno tra i profili di gossip più seguiti del web ha condiviso la foto – inviata da un fan – di un fiocco azzurro, appeso sulla porta della stanza di ospedale in cui sarebbe ricoverata Elisa Visari. “Ci siamo! Come vedete fuori dalla porta è già comparso il fiocco”. I conti, d’altronde, tornano. La futura mamma, annunciando la dolce attesa, aveva spiegato che il termine era previsto proprio per la prima metà di settembre. Il 18 era la data esatta, ma il piccolo potrebbe aver già dimostrato di essere un tipo precisino, che preferisce arrivare con un po’ d’anticipo.

Che si tratti di un maschietto è infatti certo, erano stati proprio mamma e papà a rivelare il sesso, raccontando di star “impazzendo tra vestitini, accessori e scarpine”. Il nome, invece, è ancora un gran segreto. “Abbiamo qualche idea, – avevano spiegato Elisa e Andrea – ma non abbiamo ancora deciso al 100%. Ogni settimana ci innamoriamo di un nome nuovo”.

La nascita vicina a quella dell’ex Giulia De Lellis

Per uno di quei giochi del destino che fanno somigliare la vita a una telenovela, Andrea Damante si trova a diventare genitore per la prima volta in concomitanza con la sua ex storica, la donna con la quale si meritò il soprannome di coppia di Damellis. Anche Giulia De Lellis è infatti pronta a dare il benvenuto a Priscilla, la figlia che aspetta assieme al fidanzato trapper Tony Effe. Giulia e Andrea sono stati la coppia più amata, conosciuta e seguita tra quelle nate a Uomini e Donne. L’amore fu infranto da ben più di un tradimento da parte di lui – che lei raccontò dettagliatamente in un libro – ma i loro destini sembrano continuare a incrociarsi, nonostante tutto.