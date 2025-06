Tony Effe e Giulia De Lellis, il babyshower di lusso per la figlia Priscilla

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Tony Effe e Giulia De Lellis

Baby shower di lusso per Tony Effe e Giulia De Lellis che hanno voluto festeggiare in grande stile il prossimo arrivo della figlia Priscilla. La coppia ha celebrato questo momento magico con un party a bordo piscina in cui erano presenti tanti amici e vip.

Il baby shower organizzato da Giulia De Lellis e Tony Effe

Per celebrare l’attesa della nascita di Priscilla, Giulia De Lellis e Tony Effe hanno scelto una villa sull’Appia, a Roma. Un luogo magico, immerso nel verde, fra tuffi in piscina, cocktail e pic nic di lusso sul prato. Insieme ad amici e parenti i fidanzati hanno brindato, ballato e fatto il bagno in piscina.

Sia Giulia che Tony hanno condiviso pochi momenti della festa, a farlo per loro ci hanno pensato gli invitati che hanno mostrato i gadget del babyshower e l’allestimento curato nei minimi dettagli.

Per l’occasione Giulia De Lellis ha indossato un mini abito che svelava ancora di più la pancina, mentre entrambi hanno sfoggiato occhiali da sole, posando in diverse foto. Sia Giulia che Tony sono apparsi raggianti, ma soprattutto felici, scacciando così qualsiasi gossip legato ad una presunta crisi fra i due.

Nei giorni scorsi infatti si era parlato di un momento di distacco nella coppia. A far discutere era stata l’assenza dell’ex compagna di Andrea Damante alla sfilata a cui aveva preso parte il rapper.

La storia d’amore di Giulia De Lellis e Tony Effe

Tony Effe e Giulia De Lellis di certo formano una delle coppie più discusse e chiacchierate dello showbiz. Dal colpo di fulmine al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alle dichiarazioni d’amore sino all’arrivo di Priscilla, i due hanno percorso già molta strada insieme, creando un rapporto che sembra solido e felice.

Nonostante siano molto attivi sui social, entrambi non hanno mai condiviso troppo della loro relazione.

“Di Nicolò mi piace che è fatto al contrario – aveva raccontato qualche tempo fa Giulia De Lellis, in una rara intervista rilascia a One More Time -. Poi è talmente tante cose che uno non si aspetta e mi piace il fatto che le so solo io. Per me è preziosissimo che si faccia scoprire veramente da poche persone. Non avevo mai incontrato una persona che si coprisse così tanto e si facesse scoprire allo stesso tempo da pochi. Quindi è bella questa cosa di lui”.

Da parte sua Tony Effe, subito dopo Sanremo, aveva spiegato di essere molto felice accanto a Giulia De Lellis. “Lei è molto impegnativa – aveva spiegato -. Diciamo che non sono abituato a rendere conto a nessuno, è una cosa nuova. Siccome lei ci mette il 100% in questa relazione, mi sto impegnando anche io e sto cercando di mettercelo a mia volta”.

Ora l’arrivo di Priscilla sembra perfetto per coronare una storia d’amore da sogno. Giulia, arrivata al successo grazie a Uomini e Donne e al GF, ha vissuto in passato una relazione con Andrea Damante. In seguito è stata legata a Irama e Andrea Iannone. L’ultima storia importante, prima di incontrare Tony, è stata con Carlo Gussalli Beretta.